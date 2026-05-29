Από τα σαλόνια στα αλώνια ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με φρασεολογία «δεξιού από τα ...γενοφάσκια του» ο «τσάρος» της οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup επιτέθηκε την Πέμπτη στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Αφού διάλεξε το όνομα ΕΛΑΣ, η νεολαία θα λέγεται ΕΠΟΝ;» αναρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα και σχολίασε: «Εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες, άκουσα λογική και ρητορική του προχθές και αυτό δεν ανήκει στο 2026».

Είχε όμως ράμματα και για τη ...γούνα του Νίκου Ανδρουλάκη: «Νοιώθω ότι ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και παρατηρώ ότι έχει πολλούς μνηστήρες η θέση αυτή».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης με τις επιθέσεις αυτές κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη καθίσταται «δελφίνος» και με τη ...βούλα.

Από τα σαλόνια στα αλώνια-πλην όμως το ταξίδι ξεκίνησε και στο προσκήνιο!

Β.Σκ.