«Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη, προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Economist και του Powergame. «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Η κρίση του προσιτού κόστους ζωής είναι πραγματική, πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να εστιάζουμε σε αυτήν αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι κι αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας», είπε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε: «Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις, προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα - Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη, προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Τα προηγούμενα χρόνια ήταν απαιτητικά όσον αφορά στην αποκατάσταση μετά την κρίση. Δόθηκε έμφαση στην αποκατάσταση των μακροοικονομικών για να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα για να υποστηρίξουμε πολιτικές που έχουν μεγάλη σημασία για εμάς».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, δεν υπήρχε πολιτική συναίνεση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις, προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, ο κατώτατος φτάνει τα 950 ευρώ, ο μέσος μισθός ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ.

Οι Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό, υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας. Υπάρχουν, όμως, πολλοί που δυσκολεύονται. Ότι κάνουμε πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη, προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις».

