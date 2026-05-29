Ο κ. Σκουρλέτης, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «εμφανίζεται με την προσδοκία να συμπαρατάξει δυνάμεις χωρίς όμως να πρόκειται για πραγματική συμπαράταξη».

Σφοδρή κριτική στην πολιτική πρωτοβουλία δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Πάνος Σκουρλέτης, μέλος του πολιτικού γραφείου της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός.

Μιλώντας στον Αθήνα 9.84, χαρακτήρισε το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού «κόμμα ΙΧ κατά 99%», κάνοντας παράλληλα λόγο για «ένα μοντέλο πολιτικής έξω από την κουλτούρα της Αριστεράς».

Ο κ. Σκουρλέτης, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «εμφανίζεται με την προσδοκία να συμπαρατάξει δυνάμεις χωρίς όμως να πρόκειται για πραγματική συμπαράταξη», επισημαίνοντας ότι μια τέτοια διαδικασία προϋποθέτει συλλογικότητες, οργανωμένο πολιτικό πλαίσιο και δομημένη λειτουργία.

«Συμπαράταξη χωρίς συλλογικό πλαίσιο δεν μπορεί να υπάρξει», σχολίασε, ενώ χαρακτήρισε πρωτοφανές το γεγονός ότι εμφανίζεται ένα κόμμα με μια διακήρυξη που δεν έχει εγκριθεί από κανένα συλλογικό όργανο και χωρίς καταστατικό λειτουργίας.