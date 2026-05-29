Το κόστος του σημαντικού αυτού έργου στον Πειραιά ξεπερνά τα 130 εκατ. ευρώ.

Σάρκα και οστά φαίνεται να παίρνει η επέκταση της νότιας προβλήτας κρουαζιέρας, το μεγαλύτερο έργο υποδομής στο λιμάνι του Πειραιά.

Εντυπωσιακά πλάνα από drone του Up Stories, δέιχνουν την πορεία του τεράστιου αυτού έργου. Στα πλάνα καταγράφεται από ψηλά η καθημερινή δραστηριότητα στο εργοτάξιο, με δεκάδες φορτηγά και βαριά μηχανήματα να μεταφέρουν και να αποθέτουν υλικά, δημιουργώντας σταδιακά νέα γη μέσα στη θάλασσα.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 136,2 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη παρέμβαση υποδομής στο λιμάνι. Στόχος είναι η δημιουργία δύο νέων θέσεων ελλιμενισμού για κρουαζιερόπλοια μήκους άνω των 300 μέτρων, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμική του Πειραιά ως κορυφαίου κόμβου κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.

Λόγω της θέσης του, το έργο δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό στο πραγματικό του μέγεθος από το επίπεδο της πόλης. Μόνο από ψηλά αποκαλύπτεται η εντυπωσιακή του κλίμακα: δεκάδες φορτηγά, βαριά μηχανήματα και συνεχείς επιχώσεις δημιουργούν σταδιακά μια νέα προβλήτα μέσα στη θάλασσα, αλλάζοντας τον χάρτη του λιμανιού του Πειραιά.

Στη νέα προβλήτα προβλέπεται επίσης η κατασκευή ενός υπερσύγχρονου επιβατικού σταθμού κρουαζιέρας. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει υποδομές για την ηλεκτροδότηση των πλοίων από την ξηρά, ώστε τα κρουαζιερόπλοια να μη χρειάζεται να λειτουργούν τις μηχανές τους όσο βρίσκονται ελλιμενισμένα, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών.

Δείτε τα εκπληκτικά πλάνα

{https://www.youtube.com/watch?v=wP_QRlFhgl0}