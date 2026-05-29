Αυξημένη είναι από το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων, με τον αριθμό των επιβατών να εκτιμάται σύμφωνα με τα πρώτες στοιχεία στους 16.834. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 41 δρομολόγια, εκ των οποίων 20 με ταχύπλοα και 21 με συμβατικά πλοία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να ταξιδέψουν 2.506 επιβάτες με τα ταχύπλοα και 3.591 με τα συμβατικά πλοία.

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου έχουν προγραμματιστεί 12 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμώμενο αριθμό επιβατών 8.708. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα επιπλέον δρομολόγια στη γραμμή Ραφήνα - Μαρμάρι.

Στο λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί 13 αναχωρήσεις πλοίων, με τους επιβάτες να υπολογίζονται σε 4.374.

Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού Σοφοκλή Φάτσιο, αυξημένη είναι και φέτος η κίνηση των εκδρομέων ωστόσο σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται μια μικρή αύξηση της τάξεως του 5%.

Για σήμερα Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό (από 220 που είναι) και 25 δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων ενώ μέχρι στιγμής για αύριο, Σάββατο, δεν αναμένονται έξτρα δρομολόγια.

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς Πελοπόννησο, Αιτωλοακαρνανία, Βόλο και Τρίκαλα.

Την ίδια ώρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια της Ελευσίνας, αν και οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 16:00 έως τις 22:00, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι.

Αυξημένη έξοδος και από Θεσσαλονίκη

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Θεσσαλονίκη, με τα ΚΤΕΛ Μακεδονία να καταγράφουν άνοδο περίπου 25% σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών προστέθηκαν περίπου 100 επιπλέον δρομολόγια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 500 για τη σημερινή ημέρα.

Κυριότεροι προορισμοί για τους Θεσσαλονικείς είναι η Καβάλα, η Πιερία, ο Βόλος, οι Σέρρες και τα νησιά του Ιονίου, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τη Χαλκιδική. Πολλοί επιλέγουν να μετακινηθούν προς εξοχικές κατοικίες ή τις ιδιαίτερες πατρίδες τους για το τριήμερο.

Τριήμερο με 30άρια

Με καλό καιρό και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσει το τριήμερο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό.

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατεί ηλιοφάνεια, χωρίς να λείψουν ωστόσο οι τοπικές βροχές και μπόρες στις ορεινές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Στα βουνά δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες μπόρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα στον θεσσαλικό κάμπο, στις πεδιάδες της κεντρικής Μακεδονίας και ίσως και της Φθιώτιδας θα φθάσει και θα ξεπεράσει τους 32.

