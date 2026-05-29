Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα όμβρων στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές νεφώσεις έως και τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στον Θερμαϊκό νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά και στη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες μικρής διάρκειας θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι από το πρωί στις Κυκλάδες και από το μεσημέρι στην Κρήτη σε βορείων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.