Ανατροπή με τον καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας καθώς παρόλο που οι καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσουν ως ιδανικές, προς το μεσημέρι οι συννεφιές θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Σοβαρή αστάθεια αναμένεται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για «επικίνδυνο 24ωρο», ενώ ο Δημήτρης Παπαϊωάννου αναφέρεται στην πιθανότητα να πέσει χαλάζει σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και κυρίως τα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν εκτός από τα βόρειοανατολικά όπου εκεί τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και κατά την διάρκεια της νύχτα.

Η θερμοκρασία θα ανέβει στα ηπειρωτικά έως του 30-32 βαθμούς ενώ στα νησιά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24 Δημήτρη Παπαϊωάννου, σήμερα θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του χρόνου καθώς τοπικά η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, θα υπάρξει και κάποια αστάθεια γύρω από τα ορεινά με βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλάζι.

Ο καιρός θα είναι αίθριος τις πρωινές ώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, Πελοπόννησο και κεντρική Στερεά Ελλάδα. Πιο έντονα φαινόμενα θα είναι στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες.

Στην Αττική λίγες νεφώσεις το πρωί περισσότερες το απόγευμα με την θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη στα ανατολικά του νομού και στη Χαλκιδική θα σημειωθούν κάποιες μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, Μπορεί ο καιρός να ξεκινάει με ήπιες διαθέσεις στη συνέχεια θα αλλάξει σημαντικά καθώς θα οδηγηθούμε σε καταιγίδες, μπουρίνια και δυνατούς ανέμους από αργά το απόγευμα και μέχρι και νωρίς το πρωί αύριο.

Σήμερα Πέμπτη ο καιρός ξεκινάει ήπιος στις περισσότερες περιοχές, αργά το απόγευμα όμως θα σχηματιστούν καταιγιδοφόρα νέφη, πρώτα σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας, αργότερα και σε περιοχές πιο χαμηλού υψομέτρου και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις και να ξεσπάσουν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες. Μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ακόμη και από κεραυνούς.

Θα ενισχυθούν σιγά σιγά οι βορειοδυτικοί άνεμοι, από το απόγευμα και στη συνέχεια, με πολύ δυνατές εντάσεις και χρειάζεται προσοχή και στο θέμα των πυρκαγιών. Είναι δυνατόν να ευνοηθούν πυρκαγιές προς την κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Αρκετά επικίνδυνο το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας.

Ο καιρός έχει μαλακώσει, καθώς νωρίς το πρωί βλέπουμε θερμοκρασίες ακόμα και 20 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Προς την κεντρική Μακεδονία, στο εσωτερικό της, θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 34 βαθμούς, όπως επίσης και στο εσωτερικό της Θεσσαλίας. Προς τη δυτική ηπειρωτική χώρα θα είμαστε κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ακόμη όμως και στο εσωτερικό του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο θα δούμε τον υδράργυρο να υποχωρεί και να είμαστε κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα, μπορεί η ημέρα να ξεκινάει με καλές συνθήκες, αργά το απόγευμα όμως θα σχηματιστούν σύννεφα και δεν αποκλείεται η εκδήλωση βροχών ή και καταιγίδων, με έμφαση τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Επομένως από αργά το απόγευμα σήμερα, μέχρι και αύριο νωρίς το πρωί, δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες μπόρες ή και καταιγίδες. Θα ενισχυθεί ο βορειοδυτικός άνεμος μέσα στη νύχτα, με τη θερμοκρασία σήμερα να προσεγγίζει τους 32 βαθμούς και αύριο τους 28 με 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός στην έναρξη θα είναι ήπιος. Αργά το μεσημέρι θα βλέπουμε να σχηματίζονται καταιγιδοφόρα σύννεφα, πρώτα στη γύρω ορεινή ζώνη, αργότερα και σε περιοχές πιο χαμηλού υψομέτρου, για να δώσουν μπόρες ή και καταιγίδες, με έμφαση τα κεντρικά και νότια τμήματα του νομού. Ο βαρδάρης θα ενισχυθεί μέσα στη νύχτα. Προσοχή και στα μπουρίνια, από αργά το απόγευμα και στη συνέχεια για το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία κοντά στους 32 βαθμούς, μία μικρή υποχώρηση κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας θα σημειώσει ο υδράργυρος.

