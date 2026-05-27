Μια νέα σύνοψη του καιρού των επόμενων ημερών, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Όπως αναφέρει ο ίδιος η αστάθεια θα συνεχιστεί, με απογευματινές μπόρες μικρής διάρκειας κυρίως στα ορεινά, ενώ η ενίσχυση των βοριάδων την Παρασκευή 29/5 θα φέρει πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει πιο αισθητή το Σάββατο 30/5.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη 28/5 θα φτάσει τους 32 βαθμούς στα κεντρικά, από 25 έως και 33 στα βόρεια και τους 26 στα νότια. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει έως 29 βαθμούς και από 26 έως 31 στα ανατολικά νησιωτικά.

Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος αναμένεται αστάθεια από τα κεντρικά ηπειρωτικά στα βόρεια και μέχρι τα ΒΑ της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σάκης Αρναούτογλου βρίσκεται για επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Κίνα.