Οι «μνηστήρες» των Ηλυσίων Πεδίων είναι πολλοί, όπως και τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η πολιτική σκηνή της Γαλλίας λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή, η Γαλλία θα έχει νέο πρόεδρο και ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνταγματικά απαγορεύεται να υπηρετήσει περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες, θα έχει αποχωρήσει μετά από μια δεκαετία στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Guardian σκιαγραφεί το χαοτικό πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας μέσα σε ένα συνονθύλευμα από μία κατακερματισμένη κεντροδεξιά, μία απελπιστικά μπερδεμένη αριστερά, μία αμφίβολη άκρα δεξιά και έναν περίβολο πρώην πρωθυπουργών, που θέλουν να γίνουν... Μακρόν στη θέση του Μακρόν.

Ο αριθμός των υποψηφίων ωστόσο, που αγωνίζονται για μια θέση στην κούρσα για να τον διαδεχθούν, είτε το έχουν δηλώσει επίσημα, είτε είναι σαφώς προετοιμασμένοι να το κάνουν, είτε είναι γνωστό ότι τρέφουν προεδρικές φιλοδοξίες. ή απλώς έχουν καταγραφεί ως «ενδιαφερόμενοι», ανέρχεται σήμερα σε 35.

Ο προφανής κίνδυνος, κατά τους αναλυτές, αναφέρει ο Gaurdian, είναι ότι με τόσους πολλούς υποψήφιους και ανερχόμενους από τη μετριοπαθή αριστερά, το κέντρο και την κεντροδεξιά, η προεδρική κούρσα καταλήγει να είναι βολή για την άκρα δεξιά, η οποία αυτή τη στιγμή προηγείται άνετα σε όλες τις δημοσκοπήσεις του πρώτου γύρου.

Για την ΕΕ, το πλήγμα θα ήταν τεράστιο. Ένας εθνικιστής ηγέτης στο Παρίσι θα μπορούσε να παραλύσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του μπλοκ, να αμφισβητήσει την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ και να προωθήσει μια ατζέντα «Η Γαλλία Πρώτα» που υπονομεύει την ενιαία αγορά και τη ζώνη ελεύθερης μετακίνησης Σένγκεν.

Ωστόσο, εκτός εάν τα κυρίαρχα κόμματα αναλάβουν δράση, οι προοπτικές για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ και μοναδική πυρηνική ενέργεια να διοικείται από έναν ακροδεξιό πρόεδρο φαίνονται ανησυχητικά υψηλές.

Οι «κατά Μακρόν»

Ο τελευταίος που έδειξε πρόθυμος είναι ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, δηλώνοντας, κατά το σύνηθες των επίδοξων Γάλλων προέδρων, ότι αγαπά τη Γαλλία και τους Γάλλους «με πάθος» και ότι «είχε βαρεθεί τις 50 αποχρώσεις διαχείρισης της παρακμής».

Όμως, ο Ατάλ, ο νεότερος πρωθυπουργός της Γαλλίας όταν διορίστηκε το 2024, αντιμετωπίζει δύο σημαντικά εμπόδια: όχι μόνο την εγγύτητά του με τον απερχόμενο πρόεδρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή υποφέρει από ένα ποσοστό αποδοκιμασίας 75%, αλλά και τους κεντρώους αντιπάλους του.

Ο ηγέτης του κόμματος του Μακρόν έρχεται πίσω από έναν άλλο πρώην πρωθυπουργό του προέδρου, τον Εντουάρ Φιλίπ, τον δημοφιλή, μετριοπαθή δήμαρχο της «κινηματογραφικής» - κατά τον Φινλανδό σκηνοθέτη Άκι Καουρισμάκι - Χάβρης και επικεφαλής του μέχρι πρότινος συμμαχικού με τον Μακρόν κόμματος, Ορίζοντες.

Και οι δύο μπορεί κάλλιστα να αμφισβητηθούν από έναν ακόμη τρίτο κεντρώο, τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι και αυτός σκοπεύει να διαδραματίσει ρόλο στις εκλογές «είτε ως υποψήφιος είτε υποστηρίζοντας το άτομο που βρίσκεται στην καλύτερη θέση να εκπροσωπήσει» το κεντρώο στρατόπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ατάλ και ο Φιλίπ φέρονται να έχουν δημιουργήσει έναν «μηχανισμό» για να αξιολογήσουν έως τις αρχές του 2027 εάν ο ένας ή ο άλλος πρέπει να αποχωρήσει. Αλλά οι κεντρώοι δεν είναι μόνοι σε αυτή τη σύγχυση.

Παρόμοιο, αν όχι χειρότερο, χάος βασιλεύει στην κατακερματισμένη κεντροδεξιά, της οποίας η υποψήφια για την προεδρία το 2022, Βαλερί Πεκρές, συγκέντρωσε μόλις 5% στον πρώτο γύρο. Και αυτή έχει υποστηρίξει τις διαδοχικές κυβερνήσεις Μακρόν από το 2024.

Εκεί, τρεις υποψήφιοι έχουν ήδη δηλώσει την υποψηφιότητά τους και ένας άλλος μπορεί να το κάνει σύντομα. Ο Μπρουνό Ρεταγιό, ένας σκληροπυρηνικός πρόσφατα υπουργός Εσωτερικών, θα είναι υποψήφιος με το κόμμα του, Les Républicains. Όμως ένας περιφερειακός πρόεδρος και ένας δήμαρχος τον προκαλούν να εκπροσωπήσει την ευρύτερη δεξιά.

Επίσης, πιθανό να συμμετάσχει στην κούρσα είναι ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν, επίσης πρωθυπουργός πριν από 20 χρόνια. Και πάλι, υπάρχουν εκκλήσεις τόσο από το κέντρο όσο και από την κεντροδεξιά για έναν μόνο υποψήφιο και για τα δύο στρατόπεδα αλλά και μηδενική συμφωνία για το πώς θα μπορούσαν να επιλεγούν.

Το πεδίο στην αριστερά είναι ακόμη πιο απελπιστικά μπερδεμένο. Μεταξύ των 17 πιθανών ή δηλωμένων υποψηφίων είναι ένας πρώην πρόεδρος, ο Φρανσουά Ολάντ, ένας πρώην πρωθυπουργός και υπουργός, κάμποσοι πρώην βουλευτές και ένας ευρωβουλευτής.

Μερικοί μεταξύ των Σοσιαλιστών, που αυτή τη στιγμή διαπληκτίζονται μεταξύ τους, των Πρασίνων και μικρότερων αριστερών ομάδων θέλουν να κατεβάσουν έναν κοινό υποψήφιο, αλλά δεν μπορούν να αποφασίσουν πώς. Οι Πράσινοι, οι Κομμουνιστές και ένας φιλοευρωπαϊκός ανεξάρτητος, ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, έχουν άλλη άποψη.

Η αριστερά διχάζεται περαιτέρω ως προς το αν θα συνεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο με τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν, τον βετεράνο ριζοσπαστικό αριστερό που διεκδικεί τέταρτη θέση για την προεδρία. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η μετριοπαθής αριστερά θα εξαλειφθεί χωρίς αυτόν. Άλλοι λένε ότι είναι τοξικός για τους περισσότερους ψηφοφόρους.

Η απειλή της Λεπέν

Υπάρχει ακόμη ωστόσο και ένα στοιχείο αμφιβολίας για την άκρα δεξιά: το RN θα μάθει στις 7 Ιουλίου εάν τα νομικά προβλήματα της Μαρίν Λεπέν θα την εμποδίσουν οριστικά να θέσει υποψηφιότητα. Σε αυτή την περίπτωση το «πουλέν» της Ζορντάν Μπαρντελά, θα αναλάβει να το κάνει αντί για αυτήν.

Ωστόσο, σημειώνει ο Guardian, οι περισσότεροι αναλυτές είναι βέβαιοι ότι το πεδίο θα στενέψει μέχρι το φθινόπωρο. Οι γαλλικές προεδρικές εκλογές συχνά δεν ξεκινούν μετά την Πρωτοχρονιά, και πολύ λίγες κερδίζονται από τους πρώτους επικρατέστερους.

Αλλά το διακύβευμα δεν θα μπορούσε να είναι υψηλότερο. Το συμπέρασμα: εάν το κέντρο και η κεντροδεξιά δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε έναν κοινό υποψήφιο, οι πιθανότητες είτε της Λεπέν είτε του Μπαρντελά - και οι δύο με ποσοστό άνω του 35% στις δημοσκοπήσεις για τον πρώτο γύρο - θα εκμεταλλευτούν τις συνθήκες για να ανέβουν στην προεδρίας.

Αν η μετριοπαθής αριστερά δεν καταφέρει να κατεβάσει έναν μόνο υποψήφιο, θα αποτύχει, όπως και στις δύο προηγούμενες προεδρικές εκλογές, και δεν θα καταφέρει να φτάσει στον δεύτερο γύρο. Και αν και τα δύο κυρίαρχα στρατόπεδα δεν μπορέσουν να ενωθούν, η Γαλλία καλείται να βρεθεί σε έναν δεύτερο γύρο που θα φέρει αντιμέτωπους τον Μπαρντελά ή τη Λεπέν με τον Μελανσόν.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, προς ώρας, ότι οποιοσδήποτε από τους ακροδεξιούς υποψηφίους θα μπορούσε να κερδίσει άνετα τον πρώτο γύρο, που πιθανότατα θα διεξαχθεί στις 11 ή 18 Απριλίου, ενώ ο μόνος υποψήφιος που μέχρι στιγμής προβλέπεται να είναι έστω και στο ελάχιστο ικανός να νικήσει οποιονδήποτε από τους ακροδεξιούς υποψηφίους σε έναν επαναληπτικό γύρο είναι ο Φιλίπ.

Όπως επισημαίνει η ανταποκρίτρια του Guardian στη Γαλλία, Ανζελίκ Χρυσάφις, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι το 74% των Γάλλων ψηφοφόρων επιθυμούν είτε έναν «ριζικό μετασχηματισμό» είτε «βαθιές αλλαγές στη Γαλλία», μια μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια που σαφώς απαιτεί σοβαρές πολιτικές πρωτοβουλίες.

Όμως, προειδοποίησε το δημοσκοπικό πρακτορείο Ipsos, το κυρίαρχο συναίσθημα μεταξύ των ψηφοφόρων είναι απλώς: «Κανείς δεν ασχολείται μαζί τους - οι πολιτικοί δίνουν την εντύπωση ότι ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και τις υποψηφιότητές τους».

Όλα αυτά είναι μια πιθανή συνταγή για καταστροφή. Ο ερευνητής Τζόσεφ ντι Γουέκ του Ινστιτούτου Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής εκτιμά ότι το παιχνίδι δεν έχει ακόμη τελειώσει: η Γαλλία μπορεί να έχει μια «μοιρολατρική και καταθλιπτική τάση», είπε, αλλά παράλληλα έχει και «μια βαθιά βολονταριστική και ιδεαλιστική παράδοση».

«Θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για να κρατήσει το RN εκτός; Οι Γάλλοι, έγραψε ο Αλεξί ντε Τοκβίλ το 1856, είναι «το πιο λαμπρό και το πιο επικίνδυνο έθνος στην Ευρώπη και με τη σειρά του αντικείμενο θαυμασμού, μίσους, οίκτου ή τρόμου, αλλά ποτέ αδιαφορίας» σχολιάζει ο Guardian.

Με πληροφορίες του Guardian