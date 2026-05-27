Η τηλεοπτική «Μίντι Τσεν» από το «Emily in Paris» σε βραδινή έξοδο στο νησί.

Οι συντελεστές της σειράς «Emily in Paris» βρέθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στη Μύκονο με σκοπό να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα γυρίσματα για τη νέα και τελευταία σεζόν που έρχεται.

Το διάστημα που παρέμειναν στο νησί οι πρωταγωνιστές ανέλαβαν δράση και πραγματοποίησαν τα απαραίτητα γυρίσματα, ενώ όπως όλα δείχνουν η παραγωγή έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες.

Η Άσλει Παρκ, η συμπρωταγωνίστρια της Λίλι Κόλινς στη σειρά, γνωστή ως «Μίντι Τσεν», δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στα οποία δείχνει να απολαμβάνει το βράδυ της χορεύοντας ξέφρενα σε μαγαζί της Μυκόνου.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα απεικονίζεται να χορεύει ντυμένη στα λευκά, ενώ σε άλλα είναι καθισμένη σε ένα ομοίωμα αλόγου και διασκεδάζει. Μαζί της βρίσκονται άτομα της παραγωγής, αλλά και ο πρωταγωνιστής της σειράς Λούκας.