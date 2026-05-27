Ο Τάσος Κωστής μίλησε για την απώλεια της γυναίκας του και για τον τρόπο που έμαθε να τη διαχειρίζεται σχεδόν δύο χρόνια μετά από το θάνατό της.

Συγκίνηση προκάλεσε ο Τάσος Κωστής με την συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star». Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, ο ηθοποιός αναφέρεται τόσο στην καριέρα του και το επαγγελματικό του μέλλον όσο και για την απώλεια της συζύγου του.

Όπως εξήγησε ο πόνος της απώλειας δεν υποχωρεί, αλλά ο χρόνος τον απαλύνει, ενώ παραδέχτηκε μεταξύ άλλων ότι πλέον αισθάνεται μοναξιά: «Ο πόνος δεν φεύγει, μαθαίνεις να ζεις. Εγώ αποδέχτηκα να λέω ότι «ευχαριστώ που υπήρξες στη ζωή μου»… Πρέπει να αποδεχτώ την απώλεια, αλλά να ζω και με την ανάμνηση ότι είχα πάντα έναν άνθρωπο δίπλα μου, πάρα πολύ ωραίο».

Με αφορμή τα όσα ανέφερε για τη σύζυγό του προχώρησε σε μία ιδιαίτερη εξομολόγηση: «Αυτό που μου λείπει είναι η συντροφικότητα, ένας άνθρωπος δίπλα μου, γιατί δεν είναι καλή η μοναξιά. Ας πούμε, ήμουν στη Θεσσαλονίκη, τώρα στο φεστιβάλ και πήρα πολλή αγάπη, είχε συγκίνηση, έπεσε πολύ κλάμα. Αλλά όταν γύρισα στο ξενοδοχείο, εκεί ένιωσα τη μοναξιά. Δεν είχα έναν άνθρωπο να μοιραστώ τη χαρά μου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dit8j68sxidd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μάχη με τον καρκίνο

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, δηλώνοντας μάλιστα ότι δεν έχει βγει νικητής, αλλά «ισοπαλία», καθώς πρόκειται για μία απρόβλεπτη νόσο: «Δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Όπως έρχεται και δεν καταλαβαίνεις πώς έρχεται… είναι ύπουλος, δεν τον καταλαβαίνεις. Αφού κάθεται φρόνιμα, δεν με ενοχλεί, δεν τον ενοχλώ. Τι πάει να πει ότι πάλεψα και νίκησα; Δεν λένε τέτοια πράγματα. Δεν πρέπει! Άστο. Και αν σου βγει μετά; Πολλοί το είπαν και δυστυχώς δεν τον νίκησαν. Δεν με αγχώνει, δεν του δίνω σημασία… Άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τη ζωή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dit8m98kworl?integrationId=40599y14juihe6ly}