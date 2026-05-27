Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/05) ένας 69χρονος επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, το οποίο είχε καταπλεύσει στα Χανιά.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, ναυτικός πράκτορας του κρουαζιερόπλοιου σημαίας Μάλτας ενημέρωσε ότι ο 69χρονος επιβάτης (υπηκοότητας ΗΠΑ) βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του πλοίου.

Ο άτυχος 69χρονος διακομίσθηκε άμεσα στο ιατρείο του πλοίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια, η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Η προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Χανίων.