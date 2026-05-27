«Το ΠΑΣΟΚ έχει αντίπαλο τον κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία» είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής σε συνέντευξή του.

Για μυστική συμφωνία Μητσοστάκη - Τσίπρα έκανε λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, εξαπολύοντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον πρώην πρωθυπουργό.

Με αφορμή την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το βράδυ της τετάρτης στο Θησείο, ο Παναγιώτης Δουδωνής σε συνέντευξή του στον Αθήνα 9,84 υποστήριξε ότι «οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου».

Εκτίμησε επίσης, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να επαναφέρει ένα δίπολο από το παρελθόν, αποβλέποντας στην ενίσχυση των ποσοστών του.

Κατήγγειλε επίσης, «συμφωνία ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και το κέντρο λήψης βασικών κυβερνητικών αποφάσεων, με απώτερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος και να συσπειρωθεί ένα δυσαρεστημένο κοινό της ΝΔ, ώστε να ενισχυθεί η πιθανότητα να έχουμε τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό μετά τις εκλογές» ενώ ανέφερε ότι επειδή «θα έχουμε δύο γύρους εκλογών και η δυνητική ψήφος του ΠΑΣΟΚ υπολογίζεται στο 40% ενώ του κ. Τσίπρα κινείται σε επίπεδα λίγο πάνω από 10%, ο πρώην πρωθυπουργός θα οδηγηθεί σε ήττα αφού θα έχει συσπειρώσει τη ΝΔ».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής τόνισε χαρακτηριστικά πως «Όταν πάμε σε διλήμματα δεύτερων εκλογών η τάση είναι στη δυνητικό ψήφο από την οποία τα κόμματα παίρνουν τη μισή. Επομένως, ενώ ο κ Τσίπρας έχει πολύ χαμηλά ποσοστά δυνητικής ψήφου συγκριτικά με το ΠΑΣΟΚ, συσπειρώνει τη ΝΔ». Συνέχισε λέγοντας πως: «Δεν είδα να τον υπερασπίζεται κανένας άλλος σήμερα πέραν των Νεοδημοκρατών. Ο κ.Τσίπρας απευθύνεται σε ακροατήρια κάτω από το μισό του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο διέλυσε. Ο κ. Τσίπρας στοχεύει σε ένα προσωποπαγές κοινό, που το ερώτημα είναι πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, ενώ την ίδια ώρα εμφανίζει αντισυσπειρώσεις. Τα λέω και θα δικαιωθώ. Όχι άμεσα, αλλά θα δικαιωθώ» σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ.

Στην ίδια συνέντευξη ο κ Δουδωνής σχολίασε πως το ακρωνύμιο του νέου πολιτικού εγχειρήματος Τσίπρα παραπέμπει στην Ελληνική Αστυνομία. «Μου θυμίζει ελληνική αστυνομία» είπε και τόνισε πως «το ΠΑΣΟΚ έχει αντίπαλο τον κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κ. Τσίπρα δείχνει τη μεταξύ τους συμφωνία. Αντίπαλος του Μητσοτάκη είναι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι αυτό, ολόκληρο το σύστημα χειρίζεται το ΠΑΣΟΚ με χυδαίο τρόπο».

Σημείωσε ακόμα πως «ο κόσμος της Αριστεράς έχει αρχές, αξίες και ταλαιπωρήθηκε πολύ από τη συντριβή που υπέστη από τον κ. Τσίπρα. Οδηγήθηκε σε έναν μακρύ ιδεολογικό χειμώνα με κατίσχυση ιδεών οι οποίες είχαν μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Είναι πρωτόγνωρη η κυριαρχία της Δεξιάς, τα τελευταία χρόνια, με ευθύνη Τσίπρα».

Παράλληλα, ο Παναγιώτης Δουδωνής, δεν απέκλεισε συνεργασία Μητσοτάκη- Τσίπρα, λέγοντας πως «θα στηρίξει ο κ. Μητσοτάκης τον κ. Τσίπρα. …Το ΠΑΣΟΚ θα λειτουργήσει ως ανατρεπτικό κόμμα που δεν αποδέχεται καμία σύμβαση και θα βγάλει από το αδιέξοδο τη χώρα η οποία βρίσκεται σε διολίσθηση».

Αναφερόμενος στην τρίτη θητεία Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της ΤτΕ, υποστήριξε ότι «υο ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε την ανάδειξη του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας και συνηγόρησε για την ανανέωση της δεύτερης θητείας του. Υπάρχει όμως ένα όριο ως προς τον χρόνο παραμονής κάποιων σε θέσεις ευθύνης. Πρέπει να ξεφύγουμε από τους αιώνιους πολιτικούς, τους αιώνιους επικεφαλής Αρχών. Χρειάζεται να πάμε σε άλλη λογική, σε μια εποχή που η βεβαιότητα κυριαρχεί στην διεθνή πραγματικότητα».