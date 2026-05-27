Κριτική στο όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλά και στις επιλογές του επιτελείου άσκησε η ΚΝΕ.

Τον παραλληλισμό του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την Ελληνική Αστυνομία έκανε η ΚΝΕ, η οποία στο νέο της σποτ ασκεί κριτική στο νεοσύστατο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με το 902.gr, η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με το ΚΚΕ να υποστηρίζει ότι η παρέμβασή του επιχειρεί να παρουσιάσει το κόμμα του ως εναλλακτική πολιτική λύση για τη διασφάλιση της σταθερότητας του πολιτικού συστήματος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, γίνεται λόγος για γενικές αναφορές σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κράτους, τη «δίκαιη ανάπτυξη» και την «ισχυρή Ελλάδα», θέσεις που –κατά το ΚΚΕ– παραπέμπουν σε διακηρύξεις άλλων κομμάτων και επιχειρούν να δημιουργήσουν νέες προσδοκίες στην κοινωνία.

Παράλληλα, το ΚΚΕ σημειώνει ότι στις αναφορές περί στήριξης της εργασίας και του εισοδήματος δεν γίνεται λόγος για κατάργηση αντεργατικών και αντιλαϊκών νόμων που θεσπίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που είχαν ληφθεί και επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις κυβερνητικές επιλογές της περιόδου Τσίπρα, όπως το τρίτο μνημόνιο, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, καθώς και η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ.

Τέλος, το ΚΚΕ ασκεί κριτική και σε πρόσωπα που συμμετέχουν στο πολιτικό επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας ειδική αναφορά στον ιστορικό Στάθη Μαραντζίδη και την αντικομμουνιστική του ρητορική.

