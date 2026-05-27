Το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του σχολιάζει την χτεσινή ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα.

Το ΚΚΕ σε ενημέρωσή του αναφέρεται στις χτεσινές ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα στη πλατείο στο Θησείο. «Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ από τον κ. Τσίπρα - με όρους marketing και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος - αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του στο σύστημα, προκειμένου το κόμμα του να αποτελέσει εναλλακτική για την εξασφάλιση της πολυπόθητης σταθερότητας της αντιλαϊκής πολιτικής» αναφέρει.

Αφου χαρακτηρίζει οσα ακούστηκαν χτες ως «γενικόλογες αναφορές περί αναμόρφωσης του κράτους, «δίκαιης ανάπτυξης», «ισχυρής Ελλάδας» τονίζει πως «ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες, βγάζοντας λάδι το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Βεβαίως δεν είμαστε στο 2015, όσο κι αν κάποιοι επιχειρούν να του αποδώσουν χαρακτηριστικά που δεν έχει, για να τροφοδοτήσουν τα γνωστά κάλπικα δίπολα».

Αναφερόμενο το ΚΚΕ στην στήριξη της εργασίας προσθέτει πως δεν υπήρξε «καμιά αναφορά στην κατάργηση των αντιλαϊκών και αντεργατικών νόμων, οι οποίοι άλλωστε έχουν την υπογραφή και της δικής του κυβέρνησης».

Καταλήγει λέγοντας «δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία. Η κατάληξή του είναι γνωστή. Ξεκίνησε από την Καισαριανή και κατέληξε στο τρίτο μνημόνιο, στη συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, στην εγκαινίαση της στρατηγικής συμμαχίας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ του Νετανάχιου, και στα “ανήκομεν εις το ΝΑΤΟ”. Σήμερα, όμως, η προσπάθεια αυτή πέφτει στο κενό και για έναν επιπλέον λόγο, γιατί βασικό στέλεχος στο επιτελείο του είναι ο εκπρόσωπος του ιστορικού αναθεωρητισμού, ο γνωστός αντικομμουνιστής Μαραντζίδης».