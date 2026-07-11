Η συγκινητική ανάρτηση.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στη μουσική σκηνή, περίπου έναν χρόνο μετά το σοβαρό ατύχημα που τον οδήγησε σε μια δύσκολη περιπέτεια υγείας και αποκατάστασης.

Ο γνωστός μουσικός είχε τραυματιστεί το Πάσχα του 2025, σε γλέντι όπου μια κροτίδα που κρατούσε στο χέρι του εξερράγη, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα και να υποστεί σοβαρή βλάβη στην όραση του δεξιού του ματιού.

Μετά από αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις και μια μακρά περίοδο ανάρρωσης, ο Άρης Μουγκοπέτρος κατάφερε να πιάσει ξανά το κλαρίνο στα χέρια του και να παίξει μπροστά σε κοινό, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για τον ίδιο και όσους τον στηρίζουν.

{https://www.instagram.com/reels/DapnDsOOcY2/}

Ο μουσικός μοιράστηκε τη χαρά της επιστροφής του μέσα από μια ανάρτηση στα social media, την οποία συνόδευσε γράφοντας: «Τα λόγια περιττά. Τα συναισθήματα μιλούν. Σας ευχαριστώ».

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Υπενθυμίζεται πως ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά στα χέρια ανήμερα του Πάσχα, το 2025, όταν εξερράγη κροτίδα που κρατούσε, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων του. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, κατάφερε να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και τώρα επιστρέφει με επιτυχία στις μουσικές του εμφανίσεις.