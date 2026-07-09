Ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει στις πίστες και το κλαρίνο μετά από το ατύχημα με την κροτίδα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Action Τώρα» βρέθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος την Πέμπτη 9 Ιουλίου, παραχωρώντας μία αποκαλυπτική συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, επιστρέφει στις πίστες και σε αυτό που αγαπά ύστερα από μήνες αποχής λόγω του ατυχήματος που είχε με κροτίδα το Πάσχα του 2025.

Με αφορμή την παρουσία του στην εκπομπή και τις ερωτήσεις των δύο δημοσιογράφων, ο μουσικός μίλησε για την κατάσταση της υγείας του, αποκαλύπτοντας ότι μέσα σε έντεκα μήνες υποβλήθηκε σε επτά χειρουργικές επεμβάσεις.

Από τον τραυματισμό του, ακρωτηριάστηκαν δύο δάχτυλα του δεξιού του χεριού, ενώ προκλήθηκε βλάβη και στην όραση του δεξιού του ματιού.

Όπως εξήγησε προκειμένου να αποκατασταθούν οι τραυματισμοί του, υποβλήθηκε σε πέντε επεμβάσεις στο χέρι και δύο στο μάτι:

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«Το κλαρίνο το πήρα στα χέρια μου 21 Μαρτίου. Περίμενα να περάσουν όλες οι επεμβάσεις. Έκανα επτά επεμβάσεις μέσα σε έντεκα μήνες. Πέντε στο χέρι και δύο στο μάτι μου. Το μάτι είναι στη θέση του, δε βλέπει. Βλέπει 15% το δεξί μου μάτι, αλλά εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Με τη βοήθεια του Θεού και τη θέληση τη δική μου έχω έρθει στο 98% στο επίπεδο που έπαιζα. Είναι σημαντικό αυτό», τόνισε ο μουσικός και πρόσθεσε:

«Το να έχεις χάσει δύο δάχτυλα και να παίζεις το ίδιος, ειδικά σε ένα πνευστό όργανο που δεν έχει συμβεί παγκοσμίως πουθενά. Πνευστός καλλιτέχνης να έχει χάσει δύο δάχτυλα… Αν δεν έπαιζα στο ίδιο επίπεδο δεν θα ξανά έπαιζα», κατέληξε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

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Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην επιστροφή του στις μουσικές πίστες, ανακοινώνοντας ότι θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα μετά το ατύχημα:

«Αύριο είναι η πρώτη εμφάνιση στην Αθήνα μετά από το συμβάν που είχα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος… Είναι τουλάχιστον 15 ώρες που κάνω εξάσκηση».