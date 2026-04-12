Δημοσίευσε ο ίδιος βίντεο στα social.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ανήμερα του Πάσχα ανέβασε βίντεο να παίζει ξανά κλαρίνο, ένα χρόνο μετά το ατύχημά του όταν κροτίδα έσκασε το χέρι του με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο από τα δάχτυλα του χεριού του.

Ο γνωστός μουσικός, όλους αυτούς τους μήνες δεν το έβαλε κάτω, στέλνοντας μηνύματα στα social media για την πορεία του, αλλά και την αγάπη του για το κλαρίνο. «Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι βρε παιδιά τέτοια μέρα... Εδώ είμαι πάλι» έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στο βίντεο που παίζει κλαρίνο.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο δελτίο του Alpha με αφορμή τις κροτίδες την περίοδο του Πάσχα, ο γνωστός μουσικός ανέφερε: «Με στενοχωρεί πάρα πολύ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, παρότι πέρασε ένας χρόνος. Ακόμα και στο χωριό μου βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα πράγματα είναι όπως τα είχαμε αφήσει».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ευθύνη των γονέων, λέγοντας: «Σαν γονιός θα πω να μεριμνήσουν καλύτερα για το τι παίρνουν τα παιδιά τους στα χέρια τους, αν δεν θέλουν να δουν το χέρι των παιδιών τους… γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό».