Ο 22χρονος παίκτης του Survivor, σηκώθηκε από το κρεβάτι για την πρώτη του βόλτα με το αμαξίδιο ύστερα από τον βαρύ τραυματισμό που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο.

Με καλύτερη ψυχολογία φαίνεται να αντιμετωπίζει την κατάσταση καθημερινά ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος κατά την παραμονή του στον Άγιο Δομίνικο, στα πλαίσια του Survivor, τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο.

Ο 22χρονος παίκτης παραμένει σε κλινική στο Μαϊάμι με τους θεράποντες ιατρούς να ελέγχουν την εικόνα των ποδιών του καθημερινά. Στην αρχή της εβδομάδας, υποβλήθηκε σε ένα νέο, πολύωρο χειρουργείο με σκοπό να αποκατασταθεί ο τραυματισμός στο δεξί του πόδι. Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει ο πατέρας του, η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση του αριστερού ποδιού, το οποίο και ακρωτηριάστηκε, αναμένεται να υποχώρησε το οίδημα προκειμένου να χειρουργηθεί.

Το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου, η μητέρα του μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό», μεταφέροντας της τελευταίες εξελίξεις για την ψυχική και σωματική υγεία του νεαρού.

Όπως σημείωσε, ο Σταύρος σηκώθηκε από το κρεβάτι και έκανε την πρώτη του βόλτα εντός της κλινική με αμαξίδιο, ενώ κατάφερε να κινηθεί χωρίς βοήθεια.

«Ο Σταύρος μου είναι δυνατός. Μπήκε μόνο του στο καρότσι χωρίς βοήθεια γιατί το ήθελε πολύ και έκανε τις πρώτες του βόλτες. Η ψυχολογία του μέρα με τη μέρα είναι καλύτερη. Οι πόνοι είναι ακόμη έντονοι, κυρίως στο κομμένο πόδι όπου υπάρχει ακόμα οίδημα και δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Αν ο πιο δυνατός πόνος ήταν το 10, τότε οι πόνοι που περνάει είναι στο 7. Δεν το δείχνει όμως. Εγώ σαν μαμά του το καταλαβαίνω. Το δεξί πόδι δείχνει πολύ καλά σημάδια και ενώ οι γιατροί είπαν ότι συνήθως σε τέτοια χειρουργεία υπάρχουν επιπλοκές, στο δικό του δεν έχουμε τίποτα. Του άλλαξαν και δωμάτιο. Από το δωμάτιο αυξημένης φροντίδας πήγε σε ένα με λιγότερα μηχανήματα και πάει καλά. Τον προσέχουν πάρα πολύ. Οι γιατροί είναι κυριολεκτικά από πάνω του, όπως και η Άννα, η αδερφή του γιατί έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο εδώ και πολλά χρόνια».

