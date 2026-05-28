Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Σάκης Τανιμανίδης με τη σύζυγό του Χριστίνα Μπόμπα, κατά τη διάρκεια των οποίων αναφέρθηκαν στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αλλά και στο ατύχημα που συνέβη στα πλαίσια του Survivor.

Ο Σταύρος Φλώρος ήταν ο παίκτης ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην ακτή του Άγιου Δομίνικου κατά τη διάρκεια που βρισκόταν μέσα στη θάλασσα κάνοντας ψαροντούφεκο. Ο 22χρονος, υπέστη σοβαρό τραυματισμό από ταχύπλοο με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το αριστερό πόδι και να τραυματιστεί σοβαρά στο δεξί.

Όταν ο Σάκης Τανιμανίδης, που στο παρελθόν παρουσίαζε το ριάλιτι, ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο περιστατικό ανέφερε: «Όπως όλος ο κόσμος το είδα. Στενάχωρο. Και μακάρι το παιδί να είναι καλά και να γίνει όσο καλύτερα γίνεται από εδώ και πέρα. Απλά, αυτή η τραγωδία, θα το πω εγώ, νομίζω ότι έχει μπει σε λάθος πλαίσιο. Δεν είναι μία τραγωδία του Survivor. Είναι μία τραγωδία. Άνθρωποι παθαίνουν ατυχήματα καθημερινά παντού. Αυτό έτυχε να είναι εκεί. Δεν είναι του Survivor. Είναι μία τραγωδία, σκέτο. Και πολύ άσχημη. Μακάρι ο Σταύρος να καταφέρει να επανέλθει όσο το δυνατό δυνατότερος».

