Συνελήφθη ο αξιωματούχος της CIA που κατηγορείται ότι άρπαξε 303 ράβδους χρυσού.

Αξιωματούχος της CIA κατηγορείται ότι έκλεψε από την υπηρεσία 303 ράβδους χρυσού- που η αξία τους ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια δολάρια- και τις έκρυψε στο σπίτι του στη Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ντέιβιντ Ρας- που στα δικαστικά έγγραφα περιγράφεται ως πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος με άδεια πρόσβασης σε άκρως απόρρητες πληροφορίες- παραπλάνησε επίσης τους ανωτέρους του σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευσή του και τη συμμετοχή του στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Ρας συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κλοπή δημοσίου χρήματος. Παρότι πολλές πτυχές της υπόθεσης παραμένουν άγνωστες, εγείρονται ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων της κυβέρνησης για το παρελθόν ενός αξιωματούχου της CIA, όπως και το πώς φέρεται να κατάφερε να πείσει τους ανωτέρους του να του εμπιστευτούν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και τεράστια ποσά ξένου συναλλάγματος, επισημαίνει η Washington Post.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που υποβλήθηκε σε δικαστήριο, ο Ρας υποστήριξε ότι τα χρήματα προορίζονταν για δαπάνες που σχετίζονται με την εργασία. Αμερικανός πρώην αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ρας δούλευε στη Διεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας της CIA. Πρόκειται για τη διεύθυνση που αναπτύσσει τα «εργαλεία» υψηλής τεχνολογίας για τις κατασκοπευτικές αποστολές της υπηρεσίας.

303 ράβδοι χρυσού, 2 εκατ. σε μετρητά και 35 πολυτελή ρολόγια

Σε κοινή ανακοίνωση η CIA και το FBI ανέφεραν ότι η σύλληψη έγινε στις 19 Μαΐου. Όταν σε εσωτερική έρευνα εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, παρέπεμψε το θέμα στο FBI, για έρευνα, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση πράκτορα του FBI, ο Ρας έκανε αρκετά αιτήματα για χρυσό και μετρητά από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο. Έπειτα από έρευνα αποδείχθηκε πως μόνο ένα μέρος των μετρητών ήταν εκεί. Η CIA δεν μπορούσε να εντοπίσει τα υπόλοιπα χρήματα, ούτε τις ράβδους χρυσού.

Ακολούθησε έρευνα του FBI στο σπίτι τους Ρας, στις 18 Μαρτίου. «Κατά τη διάρκεια της έρευνας, πράκτορες του FBI κατάσχεσαν περίπου 303 ράβδους χρυσού, κάθε μία από τις οποίες ζυγίζει περίπου ένα κιλό. Με βάση τη σημερινή τιμή του χρυσού, η εκτιμώμενη αξία του ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια δολάρια», ανέφερε ο πράκτορας στην ένορκη κατάθεση.

Επίσης, κατασχέθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια σε μετρητά, αλλά και 35 πολυτελή ρολόγια, πολλά από τα οποία ήταν Rollex, στο σπίτι του Ρας, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση και η ακρόαση για την προφυλάκισή του έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιουνίου.

Εκτός από το ζήτημα των μετρητών και του χρυσού, ο Ρας- που εντάχθηκε στη CIA περίπου το 2009- δήλωσε ψευδώς στην υπηρεσία ότι είχε πτυχία από πανεπιστήμια στα οποία δεν φοίτησε ποτέ. Ούτε πιλότος του Ναυτικού ήταν, όπως επίσης είχε δηλώσει στη CIA. Παρότι αποστρατεύτηκε τιμητικά από το Ναυτικό το 2014, συνέχισε να ισχυρίζεται ότι ήταν στους εφέδρους. Από τον Φεβρουάριο του 2015 είχε ζητήσει 744 ώρες στρατιωτικής άδειας, που αντιστοιχούν σε αποζημίωση περίπου 77.000 δολαρίων.