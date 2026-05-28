Ανησυχία προκαλεί τόσο στην Πορτογαλία όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το «πρώιμο» κύμα καύσωνα των τελευταίων ημερών.

Νέο ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Μάιο σημειώθηκε στην Πορτογαλία, με τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών Κελσίου ήταν τον Μάιο του 2001.

Η χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου πλήττεται από κύμα πρώιμου καύσωνα, με το οποίο βρίσκεται επίσης αντιμέτωπο να μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, όπου θερμοκρασίες αυξημένες σε μη φυσιολογικά επίπεδα παρατηρούνται από τις αρχές της εβδομάδας, ιδίως στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

{https://x.com/Globupdate/status/2059580975399501985}

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Πορτογαλίας, η χώρα αντιμετωπίζει από τις 20 Μαΐου κύμα καύσωνα, το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί έως τις αρχές Ιουνίου.

Το μεγαλύτερο μέρος της πορτογαλικής επικράτειας τέθηκε σε «κίτρινο συναγερμό» χθες (27/05) και σήμερα (28/05) λόγω της επίμονης ζέστης, η οποίο είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας Άνα Πάουλα Μάρτινς.