Η Σουηδία συγκαταλέγεται στους βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, έχοντας προσφέρει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στρατιωτική βοήθεια άνω των 11 δισ. ευρώ.

Στην αγορά τουλάχιστον 20 μαχητικών τελευταίας γενιάς Gripen αναμένεται να προχωρήσει η Ουκρανία, ενώ η Σουηδία θα δωρίσει επιπλέον 16 μαχητικών παλαιότερης γενιάς για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Η ανακοίνωση της αμυντικής συμφωνίας έγινε την Πέμπτη (28/05) σε αεροπορική βάση της Ουψάλα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Σουηδία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής κυβέρνησης, η Ουκρανία σχεδιάζει να διαθέσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκό δάνειο για την αγορά των νέων αεροσκαφών.

Αναφερόμενος στα μαχητικά Gripen E, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι ότι «στόχος είναι να ολοκληρωθεί σύντομα η τελική συμφωνία, με τις παραδόσεις να ξεκινούν από το 2030».

Παράλληλα, τα 16 αεροσκάφη που θα παραχωρηθούν δωρεάν από τη Σουηδία αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές του 2027. «Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση για τη Σουηδία, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει σημαντικά την αεράμυνα της Ουκρανίας», υπογράμμισε ο Κρίστερσον.

Οι δύο χώρες είχαν ήδη υπογράψει επιστολή προθέσεων τον περασμένο Οκτώβριο σχετικά με την πιθανή αγορά από το Κίεβο 100 έως 150 αεροσκαφών Gripen E.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία επιθυμεί τελικά να αποκτήσει και τα 150 αεροσκάφη.

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση για όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 η Σουηδία είχε «παγώσει» τα σχέδια αποστολής μαχητικών Gripen στην Ουκρανία, έπειτα από αίτημα συμμάχων χωρών να δοθεί προτεραιότητα στην παράδοση αμερικανικών F-16.

Η νέα ανακοίνωση εντάσσεται στο 22ο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας της Σουηδίας προς την Ουκρανία, συνολικής αξίας 25,2 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών.

Η Σουηδία συγκαταλέγεται στους βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, έχοντας προσφέρει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στρατιωτική βοήθεια άνω των 128 δισεκατομμυρίων κορωνών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ.

