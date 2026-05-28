Οι ακριβείς λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ταλιμπάν παραμένουν ασαφείς.

Η Ρωσία και το Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας την Τετάρτη, μόλις έναν χρόνο αφότου το Κρεμλίνο αφαίρεσε τους Ταλιμπάν από τον κατάλογο απαγορευμένων τρομοκρατικών ομάδων.

Η νέα συμφωνία υπογραμμίζει την εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ Κρεμλίνου και Ταλιμπάν. Ενώ οι ακριβείς λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς, ο Αφγανός υπουργός Άμυνας, Μοχάμεντ Γιακούμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία σηματοδοτεί την επέκταση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Η αλληλεπίδραση με τη Ρωσία είναι σημαντική για εμάς», δήλωσε ο Γιακούμπ μετά από συνάντηση με τον Ρώσο Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας, Σεργκέι Σόιγκου, στο Διεθνές Φόρουμ Ασφάλειας στη Μόσχα. «Το Αφγανιστάν και η Ρωσία έχουν μακροχρόνιες και ιστορικές σχέσεις, και θέλουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Την Τετάρτη, ο Σόιγκου κάλεσε τις δυτικές χώρες να «ξεπαγώσουν» τις κυρώσεις κατά των Ταλιμπάν και να «αναγνωρίσουν ολοκληρωτικά την πλήρη ευθύνη τους για την 20ετή παρουσία τους στο Αφγανιστάν».

Τον Απρίλιο του 2025, η Ρωσία αφαίρεσε τους Ταλιμπάν από τον κατάλογο των τρομοκρατικών ομάδων, χαρακτηρισμός που ίσχυε από το 2003. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο, έγινε η πρώτη και μοναδική χώρα που αναγνώρισε επίσημα τους Ταλιμπάν ως κυβέρνηση του Αφγανιστάν.

Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι είχε προσκαλέσει αξιωματούχους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες, αν και εκπρόσωπος δήλωσε ότι η πρόσκληση «δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αναγνώριση».

Η σχέση Σοβιετικής Ένωσης - Αφγανιστάν

Η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στο Αφγανιστάν το 1979 και πέρασε την επόμενη δεκαετία πολεμώντας εναντίον των μουτζαχεντίν, ισλαμιστών ανταρτών που αντιστέκονταν στην κατοχή, πολλοί από τους οποίους αργότερα ίδρυσαν τους Ταλιμπάν.

Στα χρόνια μετά την αποχώρηση των σοβιετικών στρατευμάτων, οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Καμπούλ παρέμειναν τεταμένες. Ωστόσο, μετά την εισβολή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, η Ρωσία κατηγορήθηκε ότι προμήθευε όπλα στους Ταλιμπάν, καθώς η ομάδα επιχειρούσε να εδραιώσει τον έλεγχό της στη χώρα.

Με πληροφορίες του Politico