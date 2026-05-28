Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για την Λένα Φλυτζάνη που αναλαμβάνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στις αρχές Μαΐου έγινε γνωστό ότι η συνεργασία της Σίας Κοσιώνη με το ΣΚΑΙ, ολοκληρώνεται ύστερα από σχεδόν είκοσι χρόνια κοινής πορείας, με την παρουσιάστρια να αποχαιρετά τους τηλεθεατές και την ομάδα της εμφανώς συγκινημένη.

Πλέον, τα ηνία της παρουσίασης για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει και επίσημα η Λένα Φλυτζάνη, με τον σταθμό να ενημερώνει ότι η αλλαγή στην κεντρική παρουσιάστρια θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου.

Ανακοίνωση ΣΚΑΪ:

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.

Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου.

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».