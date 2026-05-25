Πρόωρο τέλος έρχεται για την εκπομπή «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΙ, ο οποίο τη Δευτέρα 25 Μαΐου, θέλησε να ευχαριστήσει με τον δικό του τρόπο τους τηλεθεατές του.

Συγκεκριμένα, η τελευταία εκπομπή είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 29 Μαΐου, ενώ η σημερινή έναρξη έγινε με το τραγούδι «Δώσε ένα τέλος να αρμόζει».

Παράλληλα, ο κεντρικός παρουσιαστής υποδέχθηκε τους συναδέλφους του, αλλά και το κοινό, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα… Μπήκαμε στην τελευταία μας εβδομάδα. Την Παρασκευή που μας έρχεται, αυτό το περιπετειώδες ταξίδι αυτής της εκπομπής ολοκληρώνεται».

«Όλες οι περιπέτειες έχουν όμορφα στοιχεία μέσα. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, μέχρι και την Παρασκευή. Να ξέρετε ότι εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή θα δουλέψουμε με την ίδια αγάπη και τον ίδιο σεβασμό προς εσάς. Όπως κάναμε από την αρχή. Τώρα θέλω να σας πω κάτι. Νομίζω ότι τώρα μπορώ να το πω. Νομίζω ότι εσείς, οι τηλεθεατές, όσοι και αν ήσασταν φέτος, είστε εσείς που με κάνατε να κρατηθώ ψύχραιμος αυτή τη χρονιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ».