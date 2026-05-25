Οι διπλές κάμερες 50MP και το πρώτο Selfie Mirror στον κλάδο προσφέρουν καλύτερο framing, καλύτερο φωτισμό και ακόμα πιο εντυπωσιακές selfies για νέους creators.

Η realme, το παρουσιάζει το νέο realme 16 5G, ένα smartphone σχεδιασμένο για τη νέα γενιά creators που αγαπά τη portrait φωτογραφία, τα social media και το καθημερινό visual storytelling. Με dual 50MP AI κάμερες, προηγμένες δυνατότητες selfie και μεγάλη μπαταρία 7000mAh, το realme 16 5G φέρνει premium εμπειρία στη μεσαία κατηγορία.

AI Portrait Master με dual 50MP κάμερες

Το realme 16 5G διαθέτει 50MP κύρια κάμερα Sony IMX852 και 50MP εμπρόσθια κάμερα, προσφέροντας φυσικούς τόνους δέρματος, λεπτομέρεια και αξιόπιστη απόδοση ακόμα και σε δύσκολο φωτισμό. Ξεχωρίζει με το πρώτο rear selfie mirror στην κατηγορία, που επιτρέπει λήψεις selfie με την κύρια κάμερα για καλύτερο framing και ποιότητα εικόνας. Το Aura Ring Flash προσφέρει πιο φυσικό φωτισμό, ενώ λειτουργίες όπως gesture control και voice countdown κάνουν τη λήψη πιο εύκολη. Το σύστημα υποστηρίζεται από το LumaColor IMAGE engine και AI εργαλεία όπως AI StyleMe, AI LightMe και AI Instant Clip για γρήγορο editing και δημιουργία social-ready videos.

Ελαφρύ Air Design και μεγάλη αυτονομία

Με πάχος μόλις 8,1mm και βάρος 183g, το realme 16 5G συνδυάζει compact σχεδιασμό με μεγάλη μπαταρία 7000mAh Titan Battery. Η νέα Air Design φιλοσοφία προσφέρει πιο άνετο κράτημα και ισορροπημένη χρήση, ενώ το Aurora Wings Design δημιουργεί ένα δυναμικό gradient effect στο πίσω μέρος της συσκευής. Η μπαταρία υποστηρίζει 60W fast charging με φόρτιση 50% σε 30 λεπτά και διατηρεί έως και 80% της υγείας της μετά από 1.600 κύκλους φόρτισης.

Ανθεκτικότητα και βελτιωμένο software

Στον τομέα της ανθεκτικότητας, το realme 16 5G διαθέτει IP69 Pro-level αντοχή στο νερό, καθώς και πιστοποιήσεις IP66, IP68, IP69 και IP69K. Η ολοκληρωμένη αυτή προστασία διασφαλίζει τη συσκευή απέναντι σε σκόνη, καθημερινές πιτσιλιές, νερό υψηλής πίεσης, αλλά και έκθεση σε νερό υψηλής θερμοκρασίας, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών και outdoor συνθηκών χρήσης.

Στον τομέα του software, η συσκευή έρχεται εξοπλισμένη με το νέο realme UI 7.0, το οποίο υποστηρίζεται από τον ολοκαίνουργιο FLUX ENGINE. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός ενσωματώνει ένα προηγμένο animation framework και έναν chip-level scheduling algorithm, που συνεργάζονται για να προσφέρουν ενισχυμένη ομαλότητα στο σύστημα, με έως και 29% πιο smooth scrolling στις εφαρμογές και 15% ταχύτερη απόκριση στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, η πιο έξυπνη AI-based διαχείριση πόρων και η συστηματική βελτιστοποίηση εξασφαλίζουν μια σταθερά ομαλή εμπειρία χρήσης, η οποία υποστηρίζεται από 72-Month Fluency Protection για μακροχρόνια διατήρηση της απόδοσης.

Τιμή & Διαθεσιμότητα

Το realme 16 5G έχει σχεδιαστεί για τη νέα γενιά νεαρών creators, προσφέροντας την πιο ισχυρή έως σήμερα εμπειρία σε πορτρέτα και selfies, μέσω dual 50MP καμερών, του πρώτου στην κατηγορία rear selfie mirror και αναβαθμισμένων AI imaging εργαλείων. Με το ελαφρύ Air Design και τη μεγάλη διάρκεια απόδοσης, το realme 16 5G δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποτυπώνουν αυθεντικά πορτρέτα, να εκφράζουν το προσωπικό τους στυλ και να μοιράζονται τις στιγμές της καθημερινότητας με αυτοπεποίθηση και ευκολία.

Το realme 16 5G (8GB+256GB) θα είναι διαθέσιμο από 25 Μαΐου 2026 σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης με τιμή 429€.