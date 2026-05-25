Ο ουρανοξύστης, μια κοινοπραξία μεταξύ μιας τοπικής εταιρείας και του Οργανισμού Τραμπ, θα κατασκευαστεί σε γη που ανήκει εν μέρει στον γιο του ηγέτη της Γεωργίας.

Ο πύργος Τραμπ στη πρωτεύουσα της Γεωργίας, θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο που ανήκει εν μέρει στον γιο του ηγέτη της χώρας, στον οποίος όμως οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις.

Ο ουρανοξύστης, μια κοινοπραξία μεταξύ μιας τοπικής εταιρείας και του Οργανισμού Τραμπ, τον οποίο διαχειρίζονται οι γιοι του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζ. και Έρικ Τραμπ, θα χτιστεί σε οικόπεδο του οποίου ο τωρινός εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης είναι το Διεθνές Φιλανθρωπικό Ταμείο Cartu. Σύμφωνα με επίσημα αρχεία, το Ταμείο Cartu ανήκει αποκλειστικά στην Cartu Group JSC, η οποία, με τη σειρά της, ανήκει κατά 35% στον Ούτα Ιβανισβίλι, τον μεγαλύτερο γιο του Μπιντζίνα Ιβανισβίλι, του δισεκατομμυριούχου πολιτικού που είναι επίτιμος πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος της Γεωργίας.

Ο Μπιντζίνα Ιβανισβίλι, ο οποίος αναγνωρίζεται ευρέως ως ο de facto ηγέτης της γεωργιανής κυβέρνησης, τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις από την κυβέρνηση Μπάιντεν το 2024 για «υπονόμευση του δημοκρατικού και ευρωατλαντικού μέλλοντος της Γεωργίας προς όφελος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ο Ούτα Ιβανισβίλι, ο οποίος δεν υπόκειται σε κυρώσεις, κατείχε το 100% της Cartu Group JSC μέχρι το 2024, αλλά μείωσε το μερίδιό του στο 35% όταν ο πατέρας του, ο οποίος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Γεωργίας, υπεβλήθη σε αμερικανικές κυρώσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το υπόλοιπο 65% της Cartu Group JSC, καθώς οι ατομικές συμμετοχές κάτω του 5% μπορούν να κατέχονται ανώνυμα. Σύμφωνα με το καθεστώς των κυρώσεων, απαγορεύεται στους πολίτες των ΗΠΑ να διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, να διεκπεραιώνουν πληρωμές ή να παρέχουν υπηρεσίες στον Μπιτζίνα Ιβανισβίλι προσωπικά χωρίς άδεια, αλλά υπάρχει μια εξαίρεση που αφορά τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από αυτόν.

Οι δεσμοί μεταξύ του Οργανισμού Τραμπ και της οικογένειας Ιβανισβίλι εγείρουν νέες ανησυχίες σχετικά με την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει από την πώληση του ονόματος του προέδρου των ΗΠΑ σε κατασκευαστές που επιδιώκουν να πουλήσουν οικιστικά και τουριστικά συγκροτήματα. Παρόμοιες συμφωνίες franchise που συνήψε ο Οργανισμός Τραμπ περιλαμβάνουν ένα πολυτελές συγκρότημα ξενοδοχείων και γηπέδων γκολφ στο Ομάν, το οποίο κατασκευάζεται σε γη που ανήκει στην κυβέρνηση της χώρας.

Αυτό το έργο και τρία άλλα ακόμα, βρίσκονται σε συνεργασία με μια θυγατρική μιας εταιρείας ακινήτων με έδρα τη Σαουδική Αραβία, της Dar Al Arkan, η οποία έχει στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση, σύμφωνα με περυσινό δημοσίευμα των New York Times. Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του, δήλωσε ότι «ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του, δεν έχουν εμπλακεί ποτέ, ούτε θα εμπλακούν ποτέ, σε σύγκρουση συμφερόντων».

Σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε ο Οργανισμός Τραμπ τον Απρίλιο, ανακοινώνοντας το έργο του 70όροφου πύργου στην Τιφλίδα, ο Έρικ Τραμπ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της πολυεθνικής των ακινήτων, δήλωσε ότι η εταιρεία ήταν «περήφανη που έφερε αυτό το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο αριστείας στη Γεωργία και είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που συνεργάζεται με τόσο σεβαστούς, επαγγελματίες κατασκευαστές σε αυτό το έργο».

Τέσσερις γεωργιανές εταιρείες, η Archi Group, η Biograpi Living, η Blox Group και η Finvest Georgia, μαζί με την Sapir Organization με έδρα τις ΗΠΑ, μακροχρόνιο συνεργάτη του Τραμπ, συνεργάζονται με τον Οργανισμό Τραμπ για το έργο κατασκευής του ψηλότερου κτιρίου της Γεωργίας. Διευκρινίζεται πως δεν υπάρχουν κυρώσεις εναντίον οποιασδήποτε από αυτές τις εταιρείες ή των διευθυντών τους.

Ο ιδρυτής του Archi Group, ο επιχειρηματίας Ίλια Τσουλάια, διετέλεσε προηγουμένως βουλευτής του κόμματος Georgian Dream, ενώ η Biografi Living είναι μέρος του ομίλου Wissol, που ανήκει στους αδελφούς Soso και Levan Pkhakadze, των οποίων η σιωπή για τις πρόσφατες πολιτικές αναταραχές στη Γεωργία έχει αποτελέσει αντικείμενο σχολίων στα τοπικά ΜΜΕ.

Το κεντρικό οικόπεδο της Τιφλίδας στο οποίο θα κατασκευαστεί ο Πύργος Τραμπ είναι ένας παλιός σοβιετικός ιππόδρομος. Πλέον ανήκει στην Cartu, αλλά το 2023 επιτεύχθηκε συμφωνία για την πώλησή του σε μια εταιρεία με την επωνυμία Central Park Avenue LLC. Η κυριότητα μόνο ενός μικρού περιφερειακού τμήματος αυτής της γης έχει μεταβιβαστεί μέχρι στιγμής στην Central Park Avenue LLC. Η ολοκλήρωση της πώλησης του μεγαλύτερου μέρους του οικοπέδου αναμένεται να γίνει με την παραλαβή της πληρωμής στην Cartu της τιμής αγοράς.

Ο Τέμο Τσικβάτζε, δικηγόρος του Ιβανισβίλι, δήλωσε πως «η οικογένεια του Μπιτζίνα Ιβανισβίλι κατείχε συνολικά 511.880 τ.μ γης στο χώρο του πρώην ιπποδρόμου. Ο Μπιτζίνα Ιβανισβίλι δώρισε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γης, 431.735 τ.μ, στο κράτος και επί του παρόντος κατασκευάζει έναν δημόσιο χώρο, το Central Park, με δικά του έξοδα. Στις 16 Οκτωβρίου 2023, υπογράφηκε μια προκαταρκτική συμφωνία αγοραπωλησίας για το υπόλοιπο οικόπεδο, μεγέθους 80.000 τ.μ.

«Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, ο μελλοντικός ιδιοκτήτης είναι η Central Park Avenue LLC, αν και ένα μέρος της περιοχής (9.645 τ.μ) έχει ήδη μεταβιβαστεί πλήρως. Η μεταβίβαση της υπόλοιπης γης στον μελλοντικό ιδιοκτήτη θα γίνει κατόπιν πληρωμής κατά τους όρους της συμφωνίας».

Το έργο του πύργου Τραμπ έχει θεωρηθεί από τους επικριτές του Μπιτζίνα Ιβανισβίλι στη Γεωργία ως μια προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια του προέδρου των ΗΠΑ. Οι αντίπαλοι ωστόσο έχουν διατυμπανίσει έντονα το έργο ως ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομία και τη διακυβέρνηση της Γεωργίας.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Γεωργίας, Σάλβα Παπούασβίλι, ο οποίος προέρχεται από το κυβερνών κόμμα, δήλωσε ότι «όταν η εταιρεία του Τραμπ εισέρχεται στη Γεωργία με το δικό της εμπορικό σήμα, σημαίνει ότι έχει ισχυρή κατανόηση του υπάρχοντος περιβάλλοντος. Φυσικά, ο Τραμπ και η εταιρεία του φροντίζουν να προστατεύουν τη φήμη που έχουν χτίσει».

Ο Σάντρο Κεβκισβίλι, διευθυντής προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς στη Διεθνή Διαφάνεια της Γεωργίας, δήλωσε ότι υπάρχουν λόγοι ανησυχίας ότι το έργο του πύργου Τραμπ στη Γεωργία «δεν ήταν απλώς ένα ιδιωτικό επιχειρηματικό έργο, αλλά μάλλον πολιτικό».

Η εμπλοκή τουλάχιστον ενός επιχειρηματία με διασυνδέσεις με το κυβερνών κόμμα ήταν η πρώτη αιτία ανησυχίας, είπε. «Δεύτερον, μέχρι σήμερα το οικόπεδο στο οποίο σχεδιάζεται το έργο ανήκει στο Cartu Fund, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό που συνδέεται με την οικογένεια του Ιβανισβίλι, του επίτιμου προέδρου του κυβερνώντος κόμματος και ενός ατόμου που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στη Γεωργία. Και τρίτον, το γεγονός ότι τα κανάλια προπαγάνδας που συνδέονται με το κυβερνών κόμμα, τα οποία πρόσφατα επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Ρωσίας για σκόπιμη διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρουσιάζουν αυτήν την επιχειρηματική συμφωνία ως πολιτική νίκη του κυβερνώντος κόμματος».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να απαντήσει και παρέπεμψε στον Οργανισμό Τραμπ για σχόλια.

Με πληροφορίες του Guardian