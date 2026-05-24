Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με βασικό στόχο την εξεύρεση κοινού πλαισίου για το μέλλον των πυρηνικών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να πιεστεί χρονικά για την επίτευξη συμφωνίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη εξελίσσονται «με τάξη και εποικοδομητικό τρόπο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει πρόοδος στις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως έχει δώσει σαφείς οδηγίες στους εκπροσώπους των ΗΠΑ να μην επισπεύσουν τη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι «ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει και το προηγούμενο βράδυ ότι μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο διαπραγμάτευσης, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις για προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως η χώρα του είναι «έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα», όπως μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει το BBC, το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε τις δηλώσεις του Ιρανού προέδρου, όπως διατυπώθηκαν σε μια ανάρτησή του στο Telegram: «Πριν από τον μαρτυρικό θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ... είχαμε δηλώσει, και το επαναλαμβάνουμε τώρα, ότι είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα». Όμως, ο Ιρανός πρόεδρος επισήμανε πως «η διαπραγματευτική ομάδα μας δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας μας».

Το σχέδιο 14 σημείων και τα «αγκάθια» της συμφωνίας

Χθες, είχε γίνει γνωστό πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, στηρίζονται σε ένα ιρανικό έγγραφο 14 σημείων, το οποίο έχει λειτουργήσει ως βασικό πλαίσιο ανταλλαγής προτάσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Παρά την πρόοδο που καταγράφεται σε ορισμένα επίπεδα, αρκετά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρίσκεται το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το καθεστώς του εμπλουτισμένου ουρανίου, καθώς και το ζήτημα της σταδιακής άρσης των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων. Παράλληλα, στις συζητήσεις περιλαμβάνεται και η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει επηρεαστεί σημαντικά από την ένταση στην περιοχή.

Η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά τα αιτήματα για πλήρη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου, επιμένοντας ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα εξυπηρετεί αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς και δεν σχετίζεται με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Ταυτόχρονα, η ιρανική πλευρά θέτει ως βασικές προϋποθέσεις την αποδέσμευση σημαντικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό, αλλά και τη δημιουργία σαφούς μηχανισμού για την άρση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβαρύνει την ιρανική οικονομία.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει αυστηρές εγγυήσεις ώστε το Ιράν να μην μπορέσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ παράλληλα ζητούν την πλήρη αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.