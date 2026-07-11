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Μερικές απλές παρεμβάσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις πιθανότητες πυρκαγιάς, τραυματισμών, δηλητηρίασης από αέρια ή ακόμα και διάρρηξης.

Το γκαράζ αποτελεί έναν από τους πιο πολυχρησιμοποιημένους χώρους ενός σπιτιού. Εκεί παρκάρουμε το αυτοκίνητο, αποθηκεύουμε εργαλεία, χρώματα και χημικά προϊόντα, ενώ πολλοί το χρησιμοποιούν και ως εργαστήριο για επισκευές ή κατασκευές.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το slashgear, η συγκέντρωση εύφλεκτων υλικών, βαρέων αντικειμένων και ηλεκτρικού εξοπλισμού το καθιστά έναν από τους χώρους με τους περισσότερους κινδύνους.

1. Τοποθετήστε πυροσβεστήρα πολλαπλών χρήσεων

Ένας πυροσβεστήρας τύπου ABC ή με πιστοποίηση 3-A:40-B μπορεί να αντιμετωπίσει φωτιές από ξύλο, πλαστικά, εύφλεκτα υγρά αλλά και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Τοποθετήστε τον κοντά στην έξοδο του γκαράζ, στερεωμένο στον τοίχο σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. Ελέγχετε κάθε μήνα ότι ο δείκτης πίεσης βρίσκεται στην πράσινη ένδειξη και αντικαταστήστε τον αν έχει λήξει ή παρουσιάζει φθορές. Θυμηθείτε ότι ο πυροσβεστήρας προορίζεται μόνο για μικρές εστίες φωτιάς. Αν οι φλόγες επεκταθούν ή ο χώρος γεμίσει καπνό, εγκαταλείψτε αμέσως το σημείο και καλέστε την Πυροσβεστική.

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2. Προστατευθείτε από το μονοξείδιο του άνθρακα

Η λειτουργία αυτοκινήτων ή βενζινοκίνητων εργαλείων μέσα σε κλειστό γκαράζ μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση μονοξειδίου του άνθρακα, ενός άοσμου και αόρατου αερίου που μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.

Ο ανιχνευτής μονοξειδίου πρέπει να τοποθετείται μέσα στο σπίτι, κοντά στην πόρτα που οδηγεί στο γκαράζ και στους χώρους ύπνου. Αν εργάζεστε συχνά με κινητήρες, ένας φορητός ανιχνευτής μπορεί να σας προειδοποιήσει εγκαίρως για επικίνδυνες συγκεντρώσεις.

3. Στερεώστε σωστά τα ράφια αποθήκευσης

Τα βαριά ράφια πρέπει να βιδώνονται πάνω στους δοκούς του τοίχου και όχι απλώς στη γυψοσανίδα. Τα πιο βαριά αντικείμενα τοποθετούνται πάντα χαμηλά, ενώ το βάρος πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα.

Παράλληλα, ελέγχετε τακτικά για σκουριά, χαλαρές βίδες ή παραμορφώσεις.

4. Αναβαθμίστε τον φωτισμό με LED

Ο σωστός φωτισμός μειώνει τις πιθανότητες ατυχημάτων, αφού οι σκιές μπορούν να κρύψουν εργαλεία, διαρροές ή άλλα εμπόδια.

Οι λάμπες LED καταναλώνουν έως και 75% λιγότερη ενέργεια, διαρκούν περισσότερο, αναπτύσσουν χαμηλότερες θερμοκρασίες και είναι ιδανικές για χώρους εργασίας. Ιδανική επιλογή αποτελούν τα φωτιστικά με αισθητήρες κίνησης ή έξυπνο έλεγχο.

5. Επιλέξτε αντιολισθητικό δάπεδο

Λάδια, νερά ή χιόνι μπορούν να μετατρέψουν το δάπεδο σε παγίδα. Οι αντιολισθητικές επιστρώσεις αυξάνουν την πρόσφυση, προστατεύουν το σκυρόδεμα από φθορές και βελτιώνουν την αισθητική του χώρου.

Για να διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους, απαιτείται τακτικός καθαρισμός.

6. Διατηρείτε πάντα διαθέσιμο κιτ πρώτων βοηθειών

Ένα πλήρες φαρμακείο πρέπει να περιλαμβάνει επιδέσμους, γάζες, αντισηπτικά, γάντια μιας χρήσης, τσιμπιδάκι, αντιβιοτική αλοιφή, ψυχρό επίθεμα και φυσιολογικό ορό για πλύση ματιών.

Ελέγχετε συχνά τις ημερομηνίες λήξης και αντικαθιστάτε ό,τι έχει χρησιμοποιηθεί.

7. Ενισχύστε την ασφάλεια της γκαραζόπορτας

Οι αυτόματες γκαραζόπορτες δεν αποτελούν από μόνες τους επαρκή προστασία απέναντι σε επίδοξους διαρρήκτες.

Η εγκατάσταση μηχανικής κλειδαριάς ή μεταλλικού πείρου στις ράγες προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας, ιδιαίτερα όταν λείπετε για αρκετές ημέρες.

8. Εγκαταστήστε ανιχνευτή θερμότητας

Σε αντίθεση με τους ανιχνευτές καπνού, οι ανιχνευτές θερμότητας ενεργοποιούνται μόνο όταν η θερμοκρασία αυξηθεί επικίνδυνα και δεν επηρεάζονται από σκόνη ή καυσαέρια.

Αποτελούν ιδανική επιλογή για γκαράζ όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά.

9. Προτιμήστε αντιψυκτικό ασφαλές για κατοικίδια

Τα συμβατικά αντιψυκτικά περιέχουν αιθυλενογλυκόλη, ουσία ιδιαίτερα τοξική για σκύλους και γάτες.

Οι φόρμουλες με προπυλενογλυκόλη είναι σαφώς ασφαλέστερες, χωρίς να επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του κινητήρα. Παράλληλα, κάθε διαρροή πρέπει να καθαρίζεται άμεσα.

10. Αποθηκεύστε σωστά τις σκάλες

Οι σκάλες δεν πρέπει να παραμένουν ακουμπισμένες σε τοίχους, καθώς μπορούν εύκολα να πέσουν.

Η ασφαλέστερη λύση είναι η οριζόντια ανάρτησή τους με πολλαπλά σημεία στήριξης ή, αν αποθηκεύονται κάθετα, να ασφαλίζονται με αλυσίδα ή ιμάντα.

11. Φυλάξτε τα εργαλεία σε κλειδωμένο ερμάριο

Ένα μεταλλικό συρτάρι ή ερμάριο με κλειδαριά προστατεύει τόσο τα παιδιά όσο και τα πολύτιμα εργαλεία σας από ατυχήματα ή κλοπή.

Παράλληλα, βοηθά στη σωστή οργάνωση και προστατεύει τον εξοπλισμό από σκόνη και υγρασία.

12. Βελτιώστε τον εξαερισμό

Οι αναθυμιάσεις από βενζίνη, χρώματα, φυτοφάρμακα ή τα καυσαέρια των αυτοκινήτων μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Ένας ανεμιστήρας εξαγωγής σε συνδυασμό με κατάλληλους αεραγωγούς εξασφαλίζει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. Σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται εύφλεκτοι ατμοί, συνιστάται ανεμιστήρας χωρίς σπινθήρες.

13. Ελέγχετε τους αισθητήρες της γκαραζόπορτας

Οι αισθητήρες ασφαλείας που εμποδίζουν την πόρτα να κλείσει πάνω σε άνθρωπο, κατοικίδιο ή όχημα πρέπει να ελέγχονται κάθε μήνα.

Αν η πόρτα δεν αντιστρέφει αμέσως την κίνησή της όταν διακόπτεται η δέσμη των αισθητήρων ή όταν συναντά εμπόδιο, απαιτείται άμεση επισκευή.

14. Οργανώστε τα εργαλεία στους τοίχους

Οι επιτοίχιες βάσεις, οι διάτρητες επιφάνειες (pegboards), οι γάντζοι και οι μαγνητικές ράγες διατηρούν τα εργαλεία οργανωμένα, ορατά και μακριά από το δάπεδο.

Έτσι μειώνονται οι πιθανότητες πτώσης, ενώ προστατεύονται και τα ίδια τα εργαλεία από φθορά και σκουριά.

15. Ελέγξτε το κορδόνι έκτακτης ανάγκης

Το χαρακτηριστικό κόκκινο κορδόνι της γκαραζόπορτας επιτρέπει τη χειροκίνητη λειτουργία της σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης του κινητήρα.

Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, λειτουργεί σωστά και παραμένει εύκολα προσβάσιμο χωρίς όμως να μπορεί να αξιοποιηθεί από επίδοξους διαρρήκτες.

Ένα οργανωμένο και ασφαλές γκαράζ δεν προστατεύει μόνο το αυτοκίνητο και τα εργαλεία σας. Μπορεί να αποτρέψει σοβαρά ατυχήματα, πυρκαγιές, δηλητηριάσεις και διαρρήξεις, προστατεύοντας παράλληλα την οικογένεια και ολόκληρο το σπίτι.

Με λίγες επενδύσεις και τακτικούς ελέγχους, μπορείτε να μετατρέψετε το γκαράζ σε έναν χώρο που συνδυάζει λειτουργικότητα και υψηλό επίπεδο ασφάλειας.