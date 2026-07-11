Ορισμένα από τα νησιά της Ελλάδας, έχουν καταφέρει να κρατήσουν μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά των εκδρομέων, καθώς οι διακοπές σε αυτά δεν μοιάζουν με αυτές σε άλλους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας είναι μέχρι και σήμερα τα νησιά της. Τα οποία της γίνονται πόλος έλξης για τους τουρίστες, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και δεν είναι λίγοι όσοι επιστρέφουν σε αυτά ξανά και ξανά.

Οι διακοπές του καλοκαιριού είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις αποδράσεις σε ορισμένα νησιά της χώρας. Άλλα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή για τη νυχτερινή ζωή, άλλα για τις παραλίες τους και άλλα για την ήρεμη φυσική ατμόσφαιρα που τα χαρακτηρίζει.

Αν ωστόσο φέτος, θέλετε να ξεφύγετε από τους πολυσύχναστους προορισμούς και να ζήσετε μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία, θα πρέπει να ανακαλύψετε νησιά που ξεχωρίζουν για τον αυθεντικό τους χαρακτήρα.

Οι επιλογές είναι αρκετές, ανάμεσα σε αυτές ωστόσο ξεχωρίζουν η Λήμνος, η Λέρος και η Γαύδος.

Τα τρία νησιά που αξίζει να ανακαλύψετε αν επιθυμείτε να απολαύσετε διαφορετικές διακοπές

Λήμνος

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Πρόκειται για ένα μεγάλο, εντυπωσιακό νησί που διατηρεί την αυθεντική ομορφιά του και συνδυάζει τη διασκέδαση με την απόλυτη ηρεμία. Η Λήμνος βρίσκεται στο βόρειο Αιγαίο και αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει μεγάλες αμμουδιές, ξεχωριστά τοπία και παραδοσιακούς οικισμούς.

Οι παραλίες της είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά της, καθώς είναι μεγάλες σε έκταση με πλούσια χρυσαφένια άμμο και καθαρά νερά.

Η τοπική γαστρονομία μπορεί να ταξιδέψει κάθε επισκέπτη, ενώ το νησί διαθέτει άγνωστες γωνιές που μπορείτε να ανακαλύψετε. Πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο νησί, επομένως καλό θα ήταν να έχετε στη διάθεσή σας αρκετές ημέρες για να το εξερευνήσετε.

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Λέρος

Η Λέρος βρίσκεται στα βόρεια Δωδεκάνησα και ξεχωρίζει για το ήρεμο περιβάλλον, τους γραφικούς κόλπους και την πλούσια ιστορία της.

Είναι γεμάτη από μικρούς όρμους, πευκόφυτες πλαγιές και παραθαλάσσιους οικισμούς που δημιουργούν ένα ιδιαίτερο σκηνικό. Παραλίες όπως η Αγία Μαρίνα, τα Άλιντα, η Βρομόλιθος και η Δυο Λισκάρια προσφέρουν καθαρά, γαλήνια νερά, ιδανικά για οικογένειες αλλά και όσους αναζητούν στιγμές χαλάρωσης.

Η παραδοσιακή νησιώτικη αρχιτεκτονική, η τοπική γαστρονομία και η πλούσια ομορφιά της ταξιδεύει τους επισκέπτες, προσφέροντας τις ιδανικές συνθήκες για ήρεμες διακοπές.

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Γαύδος

Πρόκειται για έναν από τους πιο γοητευτικούς ελληνικούς προορισμούς και βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, νότια της Κρήτης.

Η Γαύδος, είναι το νοτιότερο κατοικημένο νησί της Ευρώπης και ένας προορισμός που προσφέρει μια πραγματικά διαφορετική εμπειρία διακοπών.

Το τοπίο διατηρεί αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του και τη φυσική ομορφιά του και διαθέτει παρθένες παραλίες απαράμιλλης ομορφιάς.

Η διάσημη παραλία του Σαρακίνικου, ο Άγιος Ιωάννης –που έχει αναδειχθεί πολλές φορές ανάμεσα στις ομορφότερες παραλίες της Ευρώπης– και το Λαυρακάς εντυπωσιάζουν με τα κρυστάλλινα νερά και την παρθένα φύση τους.

Η Γαύδος θεωρείται ο ιδανικός προορισμός για όσους επιθυμούν να απολαύσουν πραγματικά διαφορετικές διακοπές στην καρδιά της φύσης, μακριά από την πολυκοσμία και τα τουριστικά θέρετρα.

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