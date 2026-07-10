Αν αναζητάτε μια παραλία μακριά από την πολυκοσμία, με άγρια φυσική ομορφιά και απόλυτη ηρεμία τότε θα πρέπει να ανακαλύψετε μία διαφορετική ακτή στην Αττική.

Μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές παραλίες της Αττικής βρίσκεται 60 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Η διαδρομή με το αυτοκίνητο διαρκεί περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο, ενώ το τοπίο της αποπνέει μία «άγρια» φυσική ομορφιά.

Πρόκειται για μία από τις πιο κρυφές και ανεξερεύνητες ακτές της Αττικής, η οποία παραμένει άγνωστη στους περισσότερους, κυρίως λόγω της δύσκολης πρόσβασής της. έτσι, έχει καταφέρει να διατηρήσει αναλλοίωτο τον αυθεντικό χαρακτήρα της.

Ο λόγος για την παραλία Ραμνούντα, που βρίσκεται κοντά στην Αγία Μαρίνα της περιοχής του Μαραθώνα.

Παραλία Ραμνούντα – Μία από τις πιο γοητευτικές ακτές της Αττικής

Η παραλία Ραμνούντα παραμένει άγνωστη σε πολλούς, καθώς η πρόσβαση δεν είναι ιδιαίτερα βατή. Για να φτάσει κανείς στο σημείο θα πρέπει να αφήσει το αυτοκίνητο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας και στη συνέχεια να κατηφορίσει με τα πόδια σε ένα δύσβατο, χωμάτινο δρόμο. Το μονοπάτι είναι βραχώδες και για το λόγο αυτό συνιστώνται αθλητικά παπούτσια και όχι σαγιονάρες.

Ωστόσο, η μικρή αυτή δυσκολία είναι που έχει διατηρήσει τη Ραμνούντα σχεδόν ανέγγιχτη.

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Η παραλία αποτελείται από μικρούς απομονωμένους κολπίσκους με βότσαλο και καταγάλανα νερά προσφέροντας ηρεμία και απόλυτη επαφή με τη φύση.

Δεν πρόκειται για μία οργανωμένη παραλία, γι’ αυτό αν σκέφτεστε να την επισκεφτείτε σώφρων θα ήταν να έχετε εξοπλιστεί με τα απαραίτητα προκειμένου να απολαύσετε μία ολοκληρωμένη εμπειρία πλάι στο κύμα, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθείτε περαιτέρω.

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Η απομόνωση και η φυσική ομορφιά της δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό, ιδανικό για όσους θέλουν να απολαύσουν το μπάνιο τους μακριά από τη φασαρία των δημοφιλών παραλιών της Αττικής.

Λόγω της απομονωμένης της τοποθεσίας και της δύσκολης πρόσβασης, η Ραμνούντα αποτελεί επίσης που επιλέγουν αρκετοί φίλοι του γυμνισμού, κυρίως στους πιο απόμερους κολπίσκους της.

Το τοπίο της ξεχωρίζει για την άγρια και ανεπηρέαστη ομορφιά. Περιβάλλεται από βραχώδεις σχηματισμούς, μεσογειακή βλάστηση και μικρούς φυσικούς όρμους που δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Τα νερά της παραμένουν καθαρά και ξεχωρίζουν για το γαλαζοπράσινο χρώμα τους, ενώ η ακτή χαρακτηρίζεται από βότσαλο, όπως και ο βυθός της.

Η Ραμνούντα αποτελεί μία από τις τελευταίες πραγματικά «κρυφές» παραλίες της Αττικής. Η δύσκολη πρόσβαση λειτουργεί αποτρεπτικά για τον πολύ κόσμο, διατηρώντας το φυσικό της τοπίο σχεδόν ανέγγιχτο.