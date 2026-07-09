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Ο 71χρονος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αρχαιοτήτων.

Χειροπέδες σε έναν 71χρονο πέρασαν το βράδυ της Τετάρτης (08/06) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της ΔΑΟΕ στην Αττική για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων, καθώς και της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από τις έρευνες σε επαγγελματικό χώρο του κατηγορούμενου, αλλά και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 οξυπύθμενοι αμφορείς, τμήματα αμφορέων,

τμήματα αγγείων,

τμήμα μυροδοχείου,

3 αρχαία νομίσματα,

9 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

υποβρύχια φωτογραφική μηχανή με θήκη,

μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με τα εξαρτήματά του,

500 ευρώ,

περικεφαλαία και

ξίφος με τη θήκη του.

Σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, τα ανωτέρω πειστήρια εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.