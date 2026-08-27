Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της το μεσημέρι της Τετάρτης.

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Ροδόπη από τη νέα γυναικοκτονία, με τις Αρχές να ερευνούν πλέον όχι μόνο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 44χρονη στη Διαλαμπή, αλλά και όσα είχαν προηγηθεί της τραγωδίας.

Πώς έγινε η γυναικοκτονία

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της το μεσημέρι της Τετάρτης, έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο άνδρας της επιτέθηκε με μαχαίρι, προκαλώντας της σοβαρό τραύμα στον λαιμό.

Τη μητέρα του φέρεται να εντόπισε ο γιος της. Η 44χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε ήδη καταλήξει.

Ιδιαίτερα δραματικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη την ώρα δύο από τα τρία παιδιά του ζευγαριού.

Ο 53χρονος προσπάθησε να βάλει τέλος στην ζωή του

Μετά το αιματηρό περιστατικό, ο 53χρονος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτοτραυματίστηκε και στη συνέχεια κατανάλωσε τοξικό υγρό, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν πετρέλαιο.

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Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά την έρευνα στην κατοικία κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Είχαν προηγηθεί καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Το ιστορικό της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς φαίνεται πως η τραγωδία δεν σημειώθηκε χωρίς να έχουν προηγηθεί σοβαρά περιστατικά.

Η 44χρονη είχε απευθυνθεί στις Αρχές ήδη από το 2022, όταν είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή. Τότε ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο Ηράκλειο Κρήτης με τη διαδικασία του αυτοφώρου, για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί από το Mega, οι καταγγελίες σε βάρος του φέρεται να ήταν συνολικά πέντε. Αφορούσαν, μεταξύ άλλων, εξύβριση, απειλές και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φέρεται να είχαν υπογράψει και τα παιδιά της οικογένειας.

Υπό ψυχιατρική παρακολούθηση ο δράστης

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 53χρονος ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή επί περίπου τρία χρόνια και είχε τεθεί υπό ψυχιατρική παρακολούθηση μετά από εισαγγελική παρέμβαση.

Η γυναίκα είχε μάλιστα απευθυνθεί στην Εισαγγελία ζητώντας να νοσηλευτεί ο σύζυγός της, περιγράφοντας τα προβλήματα που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο δεν κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του για νοσηλεία.

Άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον της 44χρονης κάνουν λόγο για έντονη και παθολογική ζήλια από την πλευρά του συζύγου της, σκιαγραφώντας ένα περιβάλλον έντασης που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Είχε επιστρέψει στη Ροδόπη για τα παιδιά της

Η 44χρονη εργαζόταν τους θερινούς μήνες σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Θάσο. Είχε επιστρέψει στη Ροδόπη προκειμένου να περάσει χρόνο με τα παιδιά της και να βρίσκεται μαζί τους για τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα είχε προγραμματίσει, σήμερα Πέμπτη, να καταθέσει επίσημα την αίτηση διαζυγίου από τον 53χρονο.

Το ζευγάρι βρισκόταν ήδη σε διάσταση, με τη γυναίκα να έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην οριστική λύση του γάμου.