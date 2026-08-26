Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τη νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη.

Μπροστά στα τρία της ανήλικα παιδιά δολοφονήθηκε από τον άντρα της η 44χρονη στη Ροδόπη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, 0 53χρονος μαχαίρωσε στον λαιμό την γυναίκα με αποτέλεσμα να πέσει νεκρή με τα παιδιά της να είναι σε απόσταση αναπνοής.Μάλιστα η γυναίκα δούλευε σεζόν στη Θάσο και γύρισε σήμερα στο σπίτι της για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.

Η νέα γυναικοκτονία έγινε σήμερα το μεσημέρι με τον 53χρονο να καταπίνει στη συνέχεια φυτοφάρμακο σε μια προσπάθεια να αυτοκτονήσει.

Ωστόσο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου η υγεία του δεν εμπνέει κανέναν λόγο ανησυχίας.

Την αστυνομία ειδοποίησε το 16χρονη παιδί, η οποία εντόπισε και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 53χρονος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το μοναδικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που έχει καταγραφεί στο παρελθόν αφορά υπόθεση εξύβρισης το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης. Τότε ο 53χρονος είχε συλληφθεί, ωστόσο με δικαστική απόφαση αφέθηκε ελεύθερος.

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Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης, αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής».