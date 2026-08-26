Έξι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο μολύνθηκαν από ελονοσία.

Εργαζόμενος στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης πέθανε από ελονοσία, σε σπάνια έξαρση που είχε ως συνέπεια συνολικά έξι υπάλληλοι να μολυνθούν από τη λοιμώδη νόσο η οποία μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού.

Οι γερμανικές υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα κουνούπια έφτασαν μέσω αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της χώρας με τη μεγαλύτερη κίνηση. Οι άλλοι πέντε που μολύνθηκαν λαμβάνουν θεραπεία, δήλωσε εκπρόσωπος της Fraport. Στο αεροδρόμιο τοποθετήθηκαν παγίδες και τα κουνούπια που θα συλλεχθούν θα αναλυθούν σε εργαστήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος και η προέλευσή τους.

«Δυστυχώς, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι ένας εργαζόμενος πέθανε εξαιτίας της μόλυνσης», δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος της Fraport. «Έχουμε δώσει αναλυτικές πληροφορίες σε όλους τους εργαζόμενους και τους ενθαρρύνουμε να συμβουλευτούν γιατρό σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα», συμπλήρωσε.

Σπάνια η μετάδοση ελονοσίας σε αεροδρόμιο

Νωρίτερα, το Ινστιτούτο Robert Koch είχε αναφέρει πως τέσσερις εργαζόμενοι νόσησαν από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου και πως τα κουνούπια έφτασαν στη χώρα με αεροπλάνο. Στη Γερμανία η ελονοσία επηρεάζει σχεδόν αποκλειστικά τους ταξιδιώτες μεγάλων αποστάσεων, οι οποίοι έχουν μολυνθεί σε περιοχές όπου είναι ενδημική η νόσος, σύμφωνα με το ινστιτούτο. Είναι σπάνια μετάδοση της ελονοσίας εντός γερμανικού αεροδρομίου, ανέφερε ακόμα. Το τελευταίο κρούσμα ελονοσίας σε αεροδρόμιο καταγράφηκε το 2023, επίσης σε εκείνο της Φρανκφούρτης.

«Η έλλειψη ιστορικού ταξιδιού μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη διάγνωση. Αυτό, αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρής εξέλιξης των ασθενειών», τονίζει το ινστιτούτο στο επιδημιολογικό δελτίο του.