Ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται σε έξαρση στη χώρα, με τα κρούσματα να αυξάνονται και τις υγειονομικές αρχές να εντείνουν τα μέτρα πρόληψης. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορύφωση του φετινού κύματος, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε χρονιά-ρεκόρ.

Αυξητική πορεία καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τις υγειονομικές αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Τα νεότερα δεδομένα αναμένεται να αποτυπωθούν στην εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, η οποία εκτιμάται ότι θα καταγράψει περαιτέρω άνοδο τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων.

Στην κορύφωση του κύματος η Ελλάδα

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η χώρα βρίσκεται αυτή την περίοδο στην κορύφωση του φετινού κύματος. Μάλιστα, σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα, το 2026 ενδέχεται να εξελιχθεί σε χρονιά-ρεκόρ ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2018.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2010. Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη έξαρση είχε καταγραφεί το 2018, όταν καταγράφηκαν 317 κρούσματα και 59 θάνατοι.

Θεμιστοκλέους: «Δεν μιλάμε για επιδημία»

Για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου μίλησε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, επισημαίνοντας ότι κάθε χρόνο ο ΕΟΔΥ καταρτίζει εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους δήμους.

Όπως ανέφερε, «έχουν γίνει ψεκασμοί, έχουμε και αύξηση των ψεκασμών γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο». Εξήγησε ακόμη ότι κάθε φορά που εντοπίζεται κρούσμα, ενημερώνεται ο αρμόδιος δήμος, ώστε να πραγματοποιηθεί ψεκασμός στην περιοχή όπου καταγράφηκε.

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Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι, παρά την αύξηση των περιστατικών, «δεν μιλάμε για επιδημία», καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού.

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Πέντε κρούσματα στην Παλλήνη

Στην Παλλήνη έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής πέντε κρούσματα, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών.

Στην περιοχή πραγματοποιούνται ψεκασμοί για την καταπολέμηση των προνυμφών, ιδιαίτερα σε σημεία όπου εντοπίζονται στάσιμα νερά. Τα λιμνάζοντα ύδατα αποτελούν πιθανές εστίες συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά ψεκασμούς, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών και, κατ’ επέκταση, του κινδύνου μετάδοσης του ιού.

Κάθε φορά που ταυτοποιείται ένα κρούσμα, ενημερώνεται ο δήμος στον οποίο διαμένει ο ασθενής και πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις τόσο στο σημείο κατοικίας όσο και στην ευρύτερη περιοχή, σε ακτίνα περίπου 300 μέτρων.