Η πρωτοβουλία του Δήμου Κύθνου αποσκοπεί ως κίνητρο για να επιλέξουν το νησί περισσότεροι αναπληρωτές ώστε να μην χαθούν διδακτικές ώρες στα σχολεία.

Επιδιώκοντας η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με τα λιγότερα δυνατά κενά στα σχολεία της Κύθνου, ο Δήμος πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην χορήγηση επιδόματος 300 ευρώ για όσους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς επιλέξουν το νησί για να διδάξουν. Η πρωτοβουλία αφορά εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποσκοπεί στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαμονής για τους αναπληρωτές που επιλέγουν να υπηρετήσουν στο νησί. Με την οικονομική αυτή ενίσχυση, ο Δήμος Κύθνου επιχειρεί να κάνει το νησί πιο ελκυστικό για τους αναπληρωτές και να συμβάλει στην έγκαιρη κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών.

«Τα παιδιά της Κύθνου αξίζουν σχολεία με όλους τους εκπαιδευτικούς»

«Τα παιδιά της Κύθνου αξίζουν σχολεία με όλους τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους», υπογραμμίζεται, με τον Δήμο να επιδιώκει μέσα από την πρωτοβουλία αυτή να συμβάλει έμπρακτα στην αντιμετώπιση των σχολικών κενών που αποτελούν κάθε σχολική χρονιά «εμπόδιο» στην ομαλή φοίτηση των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες.

Η ανακοίνωση του Δήμου Κύθνου

Ο Δήμος Κύθνου, με μια ιστορική και ομόφωνη απόφαση, στηρίζει έμπρακτα τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα υπηρετήσουν στην Κύθνο.

Για τα παιδιά μας είναι κρίσιμο να καλυφθούν έγκαιρα και ουσιαστικά τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία του νησιού. Για να το πετύχουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα κάνουν την Κύθνο ελκυστική επιλογή για κάθε εκπαιδευτικό που καλείται να υπηρετήσει μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Τώρα είναι σημαντικό η απόφασή μας να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Τα παιδιά της Κύθνου αξίζουν σχολεία με όλους τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους. Ας βοηθήσουμε όλοι ώστε η απόφαση αυτή να διαδοθεί!

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