Η παρουσιάτρια ξανά στα πλατό του ANT1.

Και επίσημα στο κανάλι του Αμαρουσίου θα βρίσκεται από τη νέα σεζόν η Φαίη Σκορδά. Με ανακοίνωσή τύπου ο Ant1 καλωσορίζει την παρουσιάστρια.

Η ανακοίνωση του καναλιού

Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους.

Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές.