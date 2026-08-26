Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει πλέον έργα δυναμικότητας αρκετών GWh, με την εταιρεία να τοποθετεί την αποθήκευση στο επίκεντρο της στρατηγικής της για την ενεργειακή μετάβαση και την ευστάθεια των ηλεκτρικών δικτύων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Metlen υπέγραψε σύμβαση Balance of Plant με την Pulse Clean Energy για το έργο Penn BESS στα West Midlands. Η μονάδα θα έχει ισχύ 129 MW και εγκατεστημένη χωρητικότητα μπαταριών 362 MWh, αποτελώντας το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η εταιρεία στη χώρα ως προς τη χωρητικότητα. Στο αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνεται και η σύνδεση με το δίκτυο, ενώ η ηλέκτριση της εγκατάστασης αναμένεται έως το τέλος του 2027.

Η παρουσία της Metlen σε Ιταλία και Βρετανία

Η παρουσία της Metlen στη βρετανική αγορά είναι ήδη εκτεταμένη, καθώς έχει ολοκληρώσει ή υλοποιεί περίπου 30 μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες, στις οποίες περιλαμβάνονται υβριδικά έργα και εγκαταστάσεις που συνδυάζουν φωτοβολταϊκά με συστήματα αποθήκευσης. Η συνολική χωρητικότητα των συγκεκριμένων έργων προσεγγίζει τις 2 GWh.

Στην Ιταλία, η Metlen εξασφάλισε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 18 εκατ. ευρώ για έργο BESS ισχύος 25 MW και χωρητικότητας 75 MWh στην Απουλία, στην επαρχία του Μπρίντιζι. Το έργο έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και υποστηρίζεται από επταετή Physical Tolling Agreement με τον Όμιλο Dolomiti Energia. Η Metlen δραστηριοποιείται στην ιταλική αγορά από το 2017 και διαθέτει σήμερα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περίπου 3 GWh δυναμικότητας αποθήκευσης ενέργειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν και οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Εταιρειών Καρατζή, η Metlen έχει αναπτύξει στη Θεσσαλία μονάδα αποθήκευσης ισχύος 330 MW και εγκατεστημένης χωρητικότητας 790 MWh. Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, για τη μεγαλύτερη αυτοτελή μονάδα αποθήκευσης με μπαταρίες που έχει προγραμματιστεί μέχρι σήμερα στη χώρα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Η ισχύς της έχει ήδη ενταχθεί στο εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη λειτουργία της και τη συμμετοχή της στις υπηρεσίες του δικτύου.

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Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το έργο «Aenaos» στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ισχύος 48 MW και χωρητικότητας 96 MWh. Η εγκατάσταση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU.

Με τις συγκεκριμένες κινήσεις, η Metlen διευρύνει το αποτύπωμά της σε μία αγορά που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τα ενεργειακά συστήματα. Η εταιρεία αντιμετωπίζει την αποθήκευση με μπαταρίες ως κρίσιμο παράγοντα για την ενσωμάτωση περισσότερων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την παροχή ευελιξίας και υπηρεσιών σταθεροποίησης του δικτύου, τον περιορισμό των περικοπών παραγωγής από ΑΠΕ και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.τε.