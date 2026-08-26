Σχεδόν τρεις μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, έχοντας δώσει γενναία μάχη για την υγεία της.
Η είδηση του θανάτου της, στις 25 Μαΐου, σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά της, τους φίλους της, αλλά και στον καλλιτεχνικό κόσμο.
Σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, η Γωγώ Μαστροκώστα θα είχε τα γενέθλιά της και θα συμπλήρωνε τα 56 της χρόνια.
Με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, θέλησε να της στείλει το δικό της μήνυμα μέσα από τα social media.
Η νεαρή δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες η Γωγώ Μαστροκώστα ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό της κόρη της και του συζύγου της, Τραΐανού Δέλλα, αποτυπώνοντας στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας.
Στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησης, η Βικτώρια Δέλλα, έγραψε με λόγια αγάπης και συγκίνησης:
«Χρόνια Πολλά, άγγελε μου. Θα σε αγαπάμε για πάντα και θα μεγαλώνεις πάντα μέσα στις καρδιές μας».