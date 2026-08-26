Το κομμάτι «9 to 5» κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ντόλι Πάρτον.

Μία από τις θρυλικές επιτυχίες της μοναδικής Ντόλι Πάρτον, το «9 to 5» ερμήνευσε η βρετανική βασιλική μπάντα έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ ως φόρο τιμής της βασιλικής οικογένειας στην μουσικό που πέθανε το βράδυ της Τρίτης.

Η μπάντα των Φρουρών του Κολντρέμ έπαιξαν τον ύμνο των 80s κατά τη διάρκεια της τελετής αλλαγής φρουράς κάνοντας τουρίστες και περαστικούς να σταματήσουν. Η βασιλική οικογένεια ανάρτησε μία εμφάνιση της Ντόλι Πάρτον στα social media, και την περιέγραψε ως ένα άτομο που έφερε «χαρά και έμπνευση» σε τόσο πολύ κόσμο.

{https://x.com/DefenceHQ/status/2092576526462001550}

Όλοι οι βασιλικοί λογαριασμοί απέτισαν φόρο τιμής στη σπουδαία δημιουργό χαρακτηρίζοντας της «είδωλο» και τιμώντας την δουλειά που έκανε με το πρόγραμμα Imagination Library το πρόγραμμα επιμόρφωσης παιδιών. Μέσω του προγράμματος αυτού, η Ντόλι Πάρτον μοίραζε δωρεάν εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά από τη γέννησή τους ως την ηλικία των 5 ετών κάθε μήνα, για τους τα διαβάζουν οι γονείς τους.

«Έδωσε τα πιο σπουδαία δώρα: την ευκαιρία σε εκατομμύρια μικρά παιδιά να ανοίξουν την πόρτα στη φαντασία, ανοίγοντας την πόρτα στη φαντασία, στις δυνατότητες και σε μια δια βίου αγάπη για το διάβασμα».

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Το κομμάτι «9 to 5» κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ντόλι Πάρτον.

Η ιστορία της Ντόλι Πάρτον

Η Ντόλι Πάρτον, η θρυλική τραγουδίστρια και συνθέτρια της κάντρι μουσικής, πέθανε την Τρίτη το βράδυ σε ηλικία 80 ετών.

Τον τελευταίο χρόνο- μετά και τον θάνατο του συζύγου της Καρλ Ντιν τον Μάρτιο του 2025- αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, με συνέπεια να έχει ακυρώσει αρκετές εμφανίσεις της. Είχε μιλήσει δημοσίως για την περιπέτεια με την υγεία της, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Ο ανιψιός της, Μπράιαν Σίβερ, ανακοίνωσε τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον εκ μέρους της οικογένειάς της, με βίντεο που αναρτήθηκε στα social media της τραγουδίστριας. «Αυτό το βίντεο είναι κάτι που η Ντόλι μου ζήτησε πριν από χρόνια», αναφέρει ο Σίβερ, που ήταν επικεφαλής της ασφάλειάς της.

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Στις 21 Αυγούστου, μιλώντας στο People, η Ντόλι Πάρτον είχε ενημερώσει για την πορεία της υγείας της, επαναλαμβάνοντας ότι είχε προβλήματα μετά τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν. «Αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας στα οποία απλά δεν έδωσα σημασία όσο πρόσεχα τον Καρλ. Δεν είναι η πρώτη φορά που πρέπει να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 αντιμετώπιζα επί μήνες κάποια γυναικεία ζητήματα και επίσης πάσχιζα με το βάρος μου, οπότε δεν είναι η πρώτη φορά που έχω περάσει δύσκολες στιγμές με την υγεία μου», είχε πει τότε μεταξύ άλλων.

Ντόλι Πάρτον: Το φτωχό κορίτσι του Τενεσί που έγινε θρύλος της κάντρι

Με μια καριέρα πολλών δεκαετιών, η Ντόλι Πάρτον έγινε η τραγουδίστρια της κάντρι με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Οι δίσκοι της έχουν πουλήσει περισσότερα από 160 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Έκανε το ντεμπούτο της στη δισκογραφία το 1967, με το άλμπουμ «Hello, I’m Dolly», ενώ μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που θα μείνουν αξέχαστες είναι τα «I Will Always Love You», «9 to 5» και «Jolene».

Γεννήθηκε το 1946 στο Τενεσί, είχε 11 αδέλφια και ήταν παιδί φτωχής οικογένειας. «Δεν πεινάσαμε ποτέ, αλλά υπήρξαν φορές που δεν είχαμε αρκετό φαγητό», είχε δηλώσει στο People το 1977. Στα 6 της χρόνια άρχισε να παίζει κιθάρα και να τραγουδά στην εκκλησία του παππού της. Την επόμενη χρονιά, άρχισε να γράφει τραγούδια. Όταν αποφοίτησε από το σχολείο, εγκαταστάθηκε στο Νάσβιλ, όπου έπαιζε σε κλαμπ και έγραφε τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. «Τα τραγούδια μου με έβγαλαν από τα βουνά και με πήγαν όπου ήθελα να πάω», είχε πει.

Η μεγάλη ευκαιρία της δόθηκε όταν ο σταρ της κάντρι, Πόρτερ Γουάγκνερ την προσέλαβε στο «The Porter Wagoner Show», ενώ τη βοήθησε να υπογράψει συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Το 1971 έφτασε για πρώτη φορά στην κορυφή των charts της κάντρι με το «Joshua» και το 1973 κυκλοφόρησε το «Jolene», που επίσης ανέβηκε στην κορυφή.

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Το «I Will Always Love You»

Την επόμενη χρονιά σταμάτησε να εμφανίζεται στην τηλεοπτική εκπομπή και έγραψε το «I Will Always Love You» ως αποχαιρετισμό στον καλλιτεχνικό παρτενέρ της, τον Γουάγκνερ. «Όταν ετοιμάστηκα να φύγω, δεν ήταν μια καλή σκηνή. Οπότε, πήγα στο σπίτι και απλά μου ήρθε αυτό το τραγούδι. Το επόμενο πρωί είπα “έτσι νιώθω”. Δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό του», είχε περιγράψει στο People το 2012.

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Το τραγούδι ανέβηκε δύο φορές στην κορυφή των charts της κάντρι, αλλά έγινε τεράστια επιτυχία όταν το ηχογράφησε η Γουίτνεϊ Χιούστον το 1992, για την ταινία «Ο σωματοφύλακας». Την πρώτη φορά που άκουσε αυτή την εκδοχή, στο ραδιόφωνο, η Ντόλι Πάρτον είχε σκεφτεί, σύμφωνα με δήλωσή της, «Ουάου, έγραψα αυτό το μικρό τραγούδι». Τότε, όπως είχε συμπληρώσει «ένιωσα την αξία μου ως συνθέτρια. Σκέφτηκα “αυτό είναι το χάρισμά μου και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ με αυτό”».

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Συνέχισε να κάνει επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Light of a Clear Blue Morning», «Here You Come Again», «Two Doors Down», «It’s All Wrong, But It’s All Right» και «You’re the Only One».

Η Ντόλι Πάρτον στον κινηματογράφο

Το 1980 ξεκίνησε την καριέρα της στον κινηματογράφο, παίζοντας στο «9 to 5» με τις Λίλι Τόμλιν και Τζέιν Φόντα. Το ομώνυμο τραγούδι της έγινε το πρώτο Νο1 της στο Hot100.

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Δύο χρόνια αργότερα έπαιξε στο «The Best Little Whorehouse in Texas» με τον Μπαρτ Ρέινολντς, το 1984 πρωταγωνίστησε στο «Rhinestone» με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, ενώ έπαιξε επίσης στις «Ανθισμένες Μανόλιες» (1989) και το Joyful Noise (2012).

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Στην καριέρα της κέρδισε ένα Emmy, 11 Grammy, 10 βραβεία της Ένωσης Κάντρι Μουσικής, 7 της Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής, τρία Αμερικανικά Βραβεία Μουσικής, ενώ ήταν δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ και βραβεύθηκε με τιμητικό χρυσό αγαλματίδιο. Συνεργάστηκε πολλές φορές με νεαρότερες τραγουδίστριες, ανάμεσά τους η Beyonce και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ενώ ήταν νονά της Μάιλι Σάιρους.

Η Ντόλι Πάρτον παντρεύτηκε τον Καρλ Τόμας Ντιν το 1966, ο οποίος πέθανε στις 3 Μαρτίου 2025. Μετά τον θάνατό του, τίμησε τη μνήμη του με ένα τραγούδι, το «If You Hadn’t Been There». «Ο Καρλ κι εγώ ερωτευτήκαμε όταν εγώ ήμουν 18 και εκείνος 23 ετών. Και οι μεγάλες ιστορίες αγάπης δεν τελειώνουν ποτέ», είχε γράψει τότε στο Instagram.

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Φωτ.: AP