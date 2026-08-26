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Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα.

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Παραπολιτικά 90,1 FM ανανεώνει το πρόγραμμά του, με νέες ζώνες, επένδυση στην αμφίδρομη επικοινωνία με τους ακροατές και γνώριμες φωνές, διατηρώντας στα FM τον ενημερωτικό και παρεμβατικό χαρακτήρα του.

Με έμφαση στην καθημερινότητα, την άποψη, την πολιτική και κοινωνική ανάλυση, ο Παραπολιτικά 90,1 FM παρουσιάζει ένα πολυφωνικό πρόγραμμα, που συνδυάζει την ενημέρωση με την προσωπικότητα των ακροατών του.

Δευτέρα – Παρασκευή

05:00–07:00 | Έρη Πανάγου – «Πρωινή Αφετηρία»

07:00–09:00 | Αλέξανδρος Κλώσσας – «Πρώτο Πρωινό»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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09:00–11:00 | Σωτήρης Ξενάκης & Βασίλης Σκουρής – «Απέναντι Μικρόφωνα»

11:00–12:00 | Στέλλα Γκαντώνα & Θανάσης Φουσκίδης – «Εκείνη κι Εγώ»

12:00–13:00 | Έρη Πανάγου – «Μαγκαζίνο»

13:00–14:00 | «Ελληνοφρένεια»

14:00–16:00 | Μαρία Λεμονιά & Έλενα Καραμίχαλου – «Κακά Κορίτσια»

16:00–18:00 | Λάμπρος Καλαρρύτης – «Εμείς οι Έλληνες»

16:55–17:00 | Βαγγέλης Κιούσης – «5 λεπτά στο δρόμο»

18:00–21:00 | Κωνσταντίνος Λαβίθης – «Ανεμολόγιο»

18:55–19:00 | Βαγγέλης Κιούσης – «5 λεπτά στο δρόμο»

21:00–02:00 | Μάνος Τσιλιμίδης – «Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος»

02:00-04:00 | Λάμπρος Καλαρρύτης (Εμείς οι Έλληνες) (Ε)

04:00-05:00 | (Ελληνοφρένεια) (Ε)

Πρόγραμμα Σαββατοκύριακου

05:00–06:00 | Αντώνης Μπληζιώτης – «Όλα στο στόχαστρο»

06:00–09:00 | Τηλέμαχος Σαντοριναίος – «Πρωινή Πτήση»

09:00–11:00 | Τζούλη Τσίγκα –«Στιχομυθίες»

11:00–13:00 | Γιώργος Λαμπίρης – «Αερολογίες»

13:00–14:00 | Ανδριάνα Ζαρακέλη – «Focus»

14:00–15:00 | Τηλέμαχος Σαντοριναίος – «Μαγκαζίνο»

15:00–16:00 | Μαρία Λεμονιά & Έλενα Καραμίχαλου – «Τα καλύτερα τους»

16:00–17:00 | Βαγγέλης Κιούσης – «MotorOne»

17:00–18:00 | Γιώργος Κουβαράς – «Μίλησέ μου»

18:00–20:00 | Βασίλης Κριμπάς – «Άλμπουμ»

20:00–21:00 | «Η ώρα του λαού»

21:00–00:00 | Λεωνίδας Αποσκίτης – «Εξαρχείων» 00:00–04:00 | «Τα ωραία του Ανδρέα» (Ε)

04:00–05:00 | «Ώρα του Λαού – Ελληνοφρένεια» (Ε)

Ο Παραπολιτικά 90,1 FM συνεχίζει να «Τραβάει τ’αυτί», επενδύοντας στη δύναμη του ζωντανού ραδιοφώνου.