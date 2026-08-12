Στις καμένες εκτάσεις, στον ΔΕΔΔΗΕ αλλά και στο οικονομικό του σχέδιο αναφέρθηκε κατά την διάρκεια του τρίτου μέρους της συνέντευξής του στο in.gr, ο πρόεδρος του ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.

Τους βασικούς άξονες του οικονομικού και φορολογικού προγράμματός της ΕΛΑΣ προαναγγέλλει ο Αλέξης Τσίπρας, στο τρίτο μέρος της συνέντευξής του στο in, ανοίγοντας τα χαρτιά του ενόψει των ανακοινώσεων που θα κάνει τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλλει μείωση της φορολογίας στη μισθωτή εργασία, δεσμεύεται ότι δεν θα αυξηθεί «ούτε ένα ευρώ» η φορολογία στην επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη και δηλώνει ότι «τον πλούτο θα τον φορολογήσουμε».

«Πού πάνε τα χρήματα του ΔΕΔΔΗΕ;»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον ΔΕΔΔΗΕ και στον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου, συνδέοντάς τον άμεσα με την πρόληψη των πυρκαγιών.

Ο Αλέξης Τσίπρας θέτει το ζήτημα της υπογειοποίησης του δικτύου στις δασικές περιοχές και διερωτάται γιατί οι αυξημένοι πόροι που εισπράττει ο ΔΕΔΔΗΕ δεν κατευθύνονται κατά προτεραιότητα σε τέτοιες επενδύσεις.

«Πού πάνε αυτά τα χρήματα; Γιατί δεν υπογειοποιείτε τα καλώδια; Γιατί δεν εκσυγχρονίζετε το δίκτυο;», αναφέρει.

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Ασκεί παράλληλα κριτική στην καταβολή μερισμάτων και στις επενδύσεις real estate της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι «το κοινό όφελος, το κοινωνικό συμφέρον, το κοινό καλό» έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα.

«Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να είναι άλλοθι για όλα»

Στο μέτωπο της πολιτικής προστασίας, ο Αλέξης Τσίπρας αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της κλιματικής κρίσης, αλλά απορρίπτει τη χρήση της ως αποκλειστικής εξήγησης για την έκταση των καταστροφών.

Συγκρίνει την Ελλάδα με άλλες χώρες της Μεσογείου και θέτει το ερώτημα γιατί η αύξηση των καμένων εκτάσεων είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, πολύ υψηλότερη στην Ελλάδα.

Η ουσία, όπως σημειώνει, είναι «τι κάνεις για να προστατευτείς απέναντι στα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης», δίνοντας βάρος στην πρόληψη, στις υποδομές και στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

«Δεν μπορεί η λογική να είναι “112 και καθαρίσαμε”»

Ασκεί κριτική και στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις φυσικές καταστροφές.

Η ανθρώπινη ζωή, ξεκαθαρίζει, αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Υποστηρίζει όμως ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να περιορίζεται στην έγκαιρη εκκένωση περιοχών.

«Δεν είναι ότι σε ενδιαφέρει μόνο αυτό και δεν σε ενδιαφέρει καθόλου αν θα καούν τα δάση, αν θα καούν οι περιουσίες, αν θα καούν τα σπίτια» αναφέρει.

«Το νερό είναι δημόσιο αγαθό»

Ανάλογη γραμμή ακολουθεί στο ζήτημα του νερού και των δικτύων. «Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο», δηλώνει. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δίκτυα αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού και η λειτουργία τους πρέπει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι πρωτίστως την κερδοφορία ιδιωτών.

Για τις αλλαγές στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι ακόμη πιο συγκεκριμένος: «Αυτό που έχει γίνει με τις ΔΕΥΑ εμένα μου μυρίζει σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής».

«Τον πλούτο θα φορολογήσουμε»

Ο Αλέξης Τσίπρας διαχωρίζει τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου από τη φορολόγηση της επιχειρηματικότητας. «Τον πλούτο θα τον φορολογήσουμε. Τους επιχειρηματίες γιατί; Δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ τον φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Ούτε ένα ευρώ» αναφέρει.

Υποστηρίζει ότι η συσσώρευση πλούτου σε περιορισμένο αριθμό προσώπων και επιχειρήσεων αποτελεί πλέον ευρωπαϊκό ζήτημα και επικαλείται ως παράδειγμα τη μεγάλη συγκέντρωση της επιχειρηματικής κερδοφορίας σε περιορισμένο αριθμό εισηγμένων εταιρειών.

Για τον ίδιο, η συζήτηση αφορά τη διάκριση ανάμεσα στον μεγάλο πλούτο και στα μεσαία εισοδήματα: «Οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρυνθούν άλλο».

«Θα μειώσουμε τη φορολογία της μισθωτής εργασίας»

Προαναγγέλλει φορολογική ελάφρυνση των μισθωτών και τονίζει: «Στη ΔΕΘ θα ακούσετε φορολογική πολιτική», υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αρθεί η «μεγάλη δυσαρμονία» του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

Όπως αναφέρει, «η μισθωτή εργασία στην Ελλάδα πληρώνει 25% περισσότερους φόρους από ό,τι το κεφάλαιο». «Θα σας καταθέσουμε το σχέδιό μας για τη μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας», σημειώνει και παράλληλα, αμφισβητεί την εικόνα γενικευμένης μείωσης φόρων τα προηγούμενα χρόνια, επικαλούμενος την αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

«Το τέλος επιτηδεύματος πρέπει να καταργηθεί»

Στις φορολογικές παρεμβάσεις περιλαμβάνεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. «Το τέλος επιτηδεύματος πρέπει να καταργηθεί. Δεν έχει νόημα αυτό», αναφέρει.

Επιχειρηματολογεί ότι η ίδια επιβάρυνση επιβάλλεται ανεξαρτήτως οικονομικού μεγέθους, με αποτέλεσμα μια μικρή επιχείρηση να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο με μια εταιρεία πολύ μεγαλύτερων οικονομικών δυνατοτήτων.

«Στην εντιμότητά μας θα βρούμε τα λεφτά»

Για την εφαρμογή των προτάσεών του αναφέρει με αιχμηρό τρόπο πως «στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά».

Και ξεκαθαρίζει: «Θα σταματήσει το πάρτι της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων, των κλειστών διαγωνισμών, της μίζας, των επιστροφών. Αυτό θα σταματήσει».

Κατά τον ίδιο, ο περιορισμός αυτών των πρακτικών μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο «για να στηρίξει την κοινωνία».

Ασκεί κριτική για τον τρόπο αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία υποδομών μακροπρόθεσμης κοινωνικής και αναπτυξιακής αξίας.

«Να σταματήσει η αυτοδιοίκηση να είναι ετεροδιοίκηση»

Ο Αλέξης Τσίπρας συνδέει το ζήτημα του νερού με τη συνολική πρότασή του για την αυτοδιοίκηση. «Πρώτα θα γίνουν βιώσιμες οι ΔΕΥΑ, θα πέσει το κόστος της ενέργειας και μετά, ναι, το σχέδιό μας είναι να πάνε στους δήμους», σημειώνει.

Στόχος, όπως λέει, είναι «οι αποφάσεις να παίρνονται όσο το δυνατόν κοντύτερα στον πολίτη».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στο σχέδιο «Αριστοτέλης» της ΕΛΑΣ για την αυτοδιοίκηση, με βασικό στόχο οι αποφάσεις να λαμβάνονται πιο κοντά στον πολίτη και να ενισχυθεί η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Ασκεί κριτική στη σημερινή διοικητική διάρθρωση, κάνοντας λόγο για «δήμους-τέρατα» και υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες χρειάζεται να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουν στο δημαρχείο.

Παράλληλα, προαναγγέλλει την επαναφορά των δημοτικών κοινοτήτων με εκλεγμένους προέδρους, καθώς και τη θεσμοθέτηση συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικού προϋπολογισμού. «Ένα κομμάτι των αποφάσεων να λαμβάνεται, με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, απευθείας από τους ίδιους τους πολίτες», αναφέρει.

«Θα αλλάξουμε τον νόμο Πιερρακάκη»

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας ξεκαθαρίζει ότι η πολιτική του παραμένει προσανατολισμένη στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστήμιο. Ωστόσο αναγνωρίζει ότι μια επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί μέσα στο θεσμικό και δικαστικό πλαίσιο που θα έχει διαμορφωθεί.

«Θα αλλάξουμε τον νόμο Πιερρακάκη», δηλώνει. Όπως εξηγεί, στόχος θα είναι να διασφαλιστεί στην πράξη ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ιδρυμάτων και να θεσπιστεί ένα αυστηρό κατώτατο επίπεδο ποιότητας σπουδών.

«Αυτή την ασυδοσία που πάει να δημιουργηθεί με υποτυπώδεις σπουδές και υποτυπώδη δήθεν κολέγια δεν θα την αφήσουμε να εξελιχθεί», αναφέρει.

Ξεκαθαρίζει ωστόσο: «Δεν θα παρανομήσουμε. Δεν θα πάμε κόντρα στο πλαίσιο των αρχών που διέπει μια ευνομούμενη πολιτεία».

«Το θέμα είναι να μεγαλώσουμε την πίτα»

Πέρα από τη φορολογία και την αναδιανομή, ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλλει ότι ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας του οικονομικού σχεδίου θα αφορά την ανάπτυξη.

«Ένα θέμα είναι πώς θα μοιράσεις την πίτα δίκαια. Αλλά άμα η πίτα μικραίνει, όσο δίκαια και να τη μοιράζεις, δεν θα είναι κανείς ευχαριστημένος. Το θέμα είναι να μεγαλώσουμε την πίτα» σημειώνει.

Το σχέδιο, όπως αναφέρει, θα επιδιώκει διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης σε ορίζοντα τετραετίας και πενταετίας και αλλαγή του σημερινού παραγωγικού μοντέλου.

«Δεν μπορούμε να είμαστε τα γκαρσόνια της Ευρώπης»

Ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβητεί ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται κυρίως στο real estate και στον τουρισμό.

«Καμία οικονομία δεν μπορεί να βασίζεται μονάχα στο real estate και στον τουρισμό. Τελεία και παράγραφος» δηλώνει.

Θέτει ως προτεραιότητες τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών δυνατοτήτων της χώρας και μια «ολιστική βιομηχανική πολιτική».

«Δεν πείθομαι από το παραμύθι ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να παράξει. Ας το ξεχάσουμε. Θα είμαστε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Δεν πείθομαι. Έχει δυνατότητες αυτή η χώρα. Σχέδιο δεν είχε ποτέ» αναφέρει.

Το οικονομικό πρόγραμμα στις 2 Σεπτεμβρίου

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα των οικονομικών του εξαγγελιών. Το συνολικό πρόγραμμα για την «Ελλάδα του 2030» θα παρουσιαστεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, σε ειδική εκδήλωση στο Porto Palace.

Στις 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Στον πυρήνα των προτάσεων, όπως ο ίδιος τις συνοψίζει, θα βρίσκεται «ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, ένα σχέδιο για να μεγαλώσουμε την πίτα και οι προτάσεις μας για το πώς αυτή η πίτα θα μοιραστεί δικαιότερα στον ελληνικό λαό».