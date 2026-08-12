Από την παιδική ηλικία έχει συνδεθεί με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας, ενώ η χαρακτηριστική μπλε συσκευασία έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με την ενυδάτωση.

Η κλασική κρέμα Nivea στο μπλε κουτί αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα περιποίησης η οποία, 114 χρόνια μετά την κυκλοφορία της, εξακολουθεί να θεωρείται χρήσιμη για πολύ ξηρές επιδερμίδες και συγκεκριμένες ανάγκες.

Για πολλές οικογένειες, η Nivea ήταν προϊόν πολλαπλών χρήσεων. Από την παιδική ηλικία έχει συνδεθεί με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας, ενώ η χαρακτηριστική μπλε συσκευασία έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με την ενυδάτωση. Παρά την εξέλιξη της βιομηχανίας καλλυντικών και την εμφάνιση πολλών ανταγωνιστικών προϊόντων, η συγκεκριμένη κρέμα εξακολουθεί να έχει σταθερή θέση στις ρουτίνες περιποίησης.

Η φαρμακοποιός Ραφαέλα Ριμπέιρο τονίζει ότι είναι ένα προϊόν που αξίζει να υπάρχει σε κάθε σπίτι, καθώς είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές ανάγκες. Σημαντικό ρόλο στη διαχρονική επιτυχία της φαίνεται να έχει και το γεγονός ότι η σύνθεσή της έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό πιστή στην αρχική φιλοσοφία του προϊόντος.

Η κρέμα είναι ιδιαίτερα πλούσια και θρεπτική, όμως η πυκνή και λιπαρή υφή της μπορεί να δυσκολεύει την εφαρμογή. Για πιο εύκολη χρήση, συνιστάται να ζεσταίνεται για λίγο ανάμεσα στις παλάμες πριν απλωθεί στο δέρμα. Επίσης, η εφαρμογή σε ελαφρώς νωπή επιδερμίδα μπορεί να βοηθήσει το δέρμα να συγκρατήσει περισσότερη υγρασία.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Η μπλε Nivea μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολύ ξηρές περιοχές του σώματος, όπως οι αγκώνες, τα γόνατα και οι φτέρνες, αλλά και στα χείλη όταν χρειάζονται επιπλέον ενυδάτωση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μετά την έκθεση στον ήλιο, όταν το δέρμα είναι ξηρό και ερεθισμένο, καθώς και για την αντιμετώπιση ερεθισμών που προκαλούνται από τριβή.

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Μια ακόμη χρήση αφορά την ενυδάτωση της επιδερμίδας γύρω από τα τατουάζ, υπό την προϋπόθεση ότι το δέρμα έχει ήδη επουλωθεί. Η κρέμα μπορεί να βοηθήσει στην αφαίρεση υπολειμμάτων μακιγιάζ, καθώς η λιπαρή υφή της βοηθά στην απομάκρυνση ορισμένων προϊόντων από την επιφάνεια της επιδερμίδας. Στη συνέχεια, συνιστάται καθαρισμός με νερό και ένα ήπιο σαπούνι.

Για το περίγραμμα των ματιών, ειδικοί αναφέρουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βραδινή ρουτίνα, με απαλές κινήσεις, για επιπλέον ενυδάτωση.

Δεν είναι κατάλληλη για κάθε επιδερμίδα

Παρά τις πολλές χρήσεις της, η μπλε Nivea δεν θεωρείται ιδανική επιλογή για όλους ως καθημερινή ενυδατική κρέμα προσώπου. Η ιδιαίτερα πλούσια υφή της μπορεί να είναι υπερβολικά βαριά, κυρίως σε μικτές ή λιπαρές επιδερμίδες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιστασιακά ως «κρέμα διάσωσης» όταν το δέρμα είναι εξαιρετικά ξηρό ή αφυδατωμένο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται καθημερινά σε ολόκληρο το πρόσωπο.

Η μπλε Nivea παραμένει, επομένως, ένα προϊόν με πολλές χρήσεις, με ιδιαίτερη αξία κυρίως για πολύ ξηρές περιοχές του σώματος. Το βασικό είναι η χρήση της να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιδερμίδας και να αποφεύγεται εκεί όπου η πλούσια υφή της μπορεί να αποδειχθεί υπερβολική.

Με πληροφορίες από lecturas.com