Παραμένουν «πολύ νωπές οι αναμνήσεις από την ακραία χειραγώγηση των θεσμών και την ποδηγέτηση της δικαιοσύνης επί διακυβέρνησης του» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του για τον Αλέξη Τσίπρα.

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στο In.gr, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως «μειλίχιος και θεσμικός πολιτικός», ενώ ταυτόχρονα αφήνει στο απυρόβλητο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «είναι πράγματι φιλότιμη η προσπάθεια του κ. Τσίπρα να παρουσιάσει εαυτόν ως έναν μειλίχιο και θεσμικό πολιτικό», για να προσθέσει ότι παραμένουν «πολύ νωπές οι αναμνήσεις από την ακραία χειραγώγηση των θεσμών και την ποδηγέτηση της δικαιοσύνης επί διακυβέρνησης του».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται ειδικότερα στην υπόθεση της Novartis και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα αποστρέφεται πρακτικές που, όπως αναφέρει, «ανήγαγε σε επιστήμη».

«Γιατί δεν έχει σχολιάσει το νέο σκάνδαλο με τα “Σπιτάκια Ανακύκλωσης”;»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά του ΠΑΣΟΚ στη στάση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση.

«Τόσο ίδιοι, γι’ αυτό δεν προκαλεί εντύπωση που ο κ.Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη σε τρία μέρη μόνο και μόνο για να δώσει διαβεβαιώσεις στον κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει ξανά τις υποθέσεις των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας, που η κυβέρνηση εμπόδισε να ελεγχθούν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «αφωνία» του πρώην πρωθυπουργού απέναντι σε υποθέσεις που αφορούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θέτει συγκεκριμένα το ζήτημα των «Σπιτιών Ανακύκλωσης».

«Αλήθεια, γιατί δεν έχει σχολιάσει το νέο σκάνδαλο με τα “Σπιτάκια Ανακύκλωσης”; Φοβάται να στεναχωρήσει τα συμφέροντα που θίγονται ή υπάρχει και κάτι πιο σοβαρό;», διερωτάται το κόμμα.

Η ανακοίνωση συνεχίζει σε ιδιαίτερα επιθετικό ύφος: «Και μια παράκληση: Τα ανέκδοτα να μας τα λέτε ένα-ένα, γιατί θα κάνουμε καινούργιο συκώτι από τα γέλια».

Η επίθεση για την «ακροδεξιά» και το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ απαντά και στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τις επιθέσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, δέχεται το κόμμα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης.

«Δεν επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, λέει ο εμπνευστής, οργανωτής και εντολέας της επιχείρησης λάσπης προς τη Δημοκρατική Παράταξη, που εκτελούν με χαρά συγκεκριμένα ακροδεξιά ΜΜΕ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι στο παρελθόν αξιοποίησε πολιτικά την ακροδεξιά, υποστηρίζοντας: «Για τον κ. Τσίπρα, εξάλλου, η ακροδεξιά ήταν πάντα χρήσιμη είτε συγκυβερνώντας μαζί της είτε ποντάροντας στις ψήφους των Χρυσαυγιτών στη Βουλή».

«Δυστυχώς για εσάς δεν έπαθαν αμνησία οι πολίτες», καταλήγει στο συγκεκριμένο σημείο.

«Τα μόνα συμφέροντα με τα οποία έχει συγκρουστεί ο κ. Τσίπρας»

Το ΠΑΣΟΚ στρέφει τα πυρά του και στην οικονομική πολιτική του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι τα συμφέροντα με τα οποία συγκρούστηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του ήταν εκείνα της μεσαίας τάξης, των συνταξιούχων και των δανειοληπτών.

«Τα μόνα συμφέροντα με τα οποία έχει συγκρουστεί ο κ. Τσίπρας, είναι αυτά της μεσαίας τάξης, των συνταξιούχων και των δανειοληπτών», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στο στόχαστρο μπαίνει και η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ότι ο δημοσιονομικός χώρος για τις προτάσεις του θα βρεθεί «στην εντιμότητά μας».

Το ΠΑΣΟΚ απαντά με σειρά αιχμών, θέτοντας ζητήματα που αφορούν, όπως υποστηρίζει, τη χρηματοδότηση του πρώην πρωθυπουργού και τη σχέση του με επιχειρηματικά συμφέροντα.

«Ο κ. Τσίπρας με κανάλια και εφημερίδες που αγοράζονται για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΧ κόμματός του, την αδιευκρίνιστη χρηματοδότηση από τους ολιγάρχες, τις στημένες δολοφονίες χαρακτήρων, τα “δημοκρατικά συνέδρια” στα μπουζουξίδικα που έγιναν στο όνομά του, μιλά για εντιμότητα;», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Όχι service στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας»

Το ΠΑΣΟΚ κλείνει την ανακοίνωσή του με νέα προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην πολιτική συνδέεται με την επιδίωξη της εξουσίας.

«Ο κ. Τσίπρας μπροστά στη βουλιμία της εξουσίας και της καρέκλας, έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους», αναφέρει.

Και καταλήγει θέτοντας το δικό του πλαίσιο για την πολιτική αλλαγή: «Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους. Όχι service στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας».