Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Πανικός επικράτησε σήμερα στην περιοχή της Εγλυκάδας, στην Πάτρα, ύστερα από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, σε οικία στη οδό Πέλοπος, στο ύψος της οδού Λοχαγού Μενούνου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξερράγη φιάλη υγραερίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

Γυναίκα που μαγείρευε διαπίστωσε πως υπάρχει διαρροή και αμέσως έγινε μικρής έκτασης έκρηξη και η κουζίνα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ευτυχώς η γυναίκα πρόλαβε και βγήκε έγκαιρα από το σπίτι, χωρίς να τραυματιστεί.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική και Αστυνομία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φωτογραφίες από Tempo24: