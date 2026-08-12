Το Foundayo, που παρασκευάζεται από την Eli Lilly, προορίζεται για τη θεραπεία της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2.

Ένα καθημερινό χάπι για την απώλεια βάρους, που παρασκευάζεται από τη φαρμακευτική εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την ένεση Mounjaro, εγκρίθηκε για χρήση στη Βρετανία, η οποία γίνεται έτσι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που προχωρά στην έγκρισή του.

Το Foundayo, που παρασκευάζεται από την Eli Lilly, προορίζεται για τη θεραπεία της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2.

Ωστόσο, παρότι οι ασθενείς θα μπορούν να το προμηθεύονται ιδιωτικά με ιατρική συνταγή, η έγκρισή του από τον Οργανισμό Ρυθμιστικών Προϊόντων Φαρμάκων και Υγειονομικής Περίθαλψης (MHRA) δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα είναι διαθέσιμο και μέσω του NHS.

Το Foundayo ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων GLP-1, τα οποία περιορίζουν την όρεξη. Η έγκρισή του έρχεται λίγους μήνες μετά την έγκριση από τον MHRA, τον Ιούνιο, μιας μορφής χαπιού του Wegovy, ενός ακόμη φαρμάκου για την απώλεια βάρους.

Τι λένε οι ειδικοί για την αποτελεσματικότητα

Η Eli Lilly ανακοίνωσε ότι το Foundayo μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από το NHS για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2. Παράλληλα, η εταιρεία θα υποβάλει αίτηση στο National Institute for Health and Care Excellence (NICE) στην Αγγλία, ώστε το φάρμακο να συστηθεί και ως θεραπεία για την απώλεια βάρους.

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Ο Dr Simon Cork, από το Anglia Ruskin University, σημείωσε ότι, αν και τα οφέλη του Foundayo στην απώλεια βάρους είναι μικρότερα σε σχέση με άλλες θεραπείες, οι ασθενείς μπορούν να αναμένουν «σημαντικές, κλινικά ουσιαστικές αλλαγές στο βάρος τους».

Όπως ανέφερε, ένα σημαντικό πλεονέκτημα του νέου φαρμάκου είναι ότι πιθανότατα θα είναι φθηνότερο από άλλες θεραπείες για την απώλεια βάρους, οι οποίες μέχρι σήμερα υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς από το NHS.

Ο καθηγητής Naveed Sattar, ειδικός από το University of Glasgow, χαρακτήρισε την εξέλιξη «καλά νέα».

Θα βοηθά στη διατήρηση του βάρους μετά τις ενέσεις

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η ευκολία στη χρήση. Σε αντίθεση με το χάπι Wegovy, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται με άδειο στομάχι, το Foundayo μπορεί να λαμβάνεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

«Η άφιξη μιας ακόμη αποτελεσματικής από του στόματος επιλογής είναι μια θετική εξέλιξη και θα πρέπει να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στη θεραπεία που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Οι ειδικοί εκτιμούν επίσης ότι το νέο χάπι θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους που διακόπτουν τις ενέσεις αδυνατίσματος να διατηρήσουν το βάρος που έχασαν.

Μελέτες έδειξαν ότι ασθενείς που είχαν προηγουμένως χρησιμοποιήσει ενέσιμα φάρμακα για την απώλεια βάρους και στη συνέχεια έλαβαν καθημερινά για έναν χρόνο το χάπι, γνωστό και ως orforglipron, απέφυγαν να ανακτήσουν μεγάλο μέρος του βάρους που είχαν χάσει. Η επαναπρόσληψη βάρους αποτελεί γνωστό κίνδυνο μετά τη διακοπή των ενέσιμων φαρμάκων GLP-1.

Οι άνθρωποι που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για την απώλεια βάρους εξακολουθεί να συνιστάται να ακολουθούν υγιεινή διατροφή και να ασκούνται επαρκώς.

Όπως συμβαίνει με κάθε φάρμακο, έτσι και το Foundayo μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ναυτία, η διάρροια, η δυσκοιλιότητα και ο έμετος.

πηγή: BBC