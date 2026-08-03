Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι γιατροί που παρακολουθούσαν την 89χρονη είχαν χάσει κάθε επικοινωνία μαζί της.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 60χρονος στη Βρετανία, καθώς διατηρούσε τη σορό της μητέρας του στην κατάψυξη του σπιτιού όπου διέμεναν μαζί για τρία χρόνια, συνεχίζοντας να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της.

Όπως μεταδίδει το Guardian, ο Κρίστοφερ Φίλιπς έκρυψε τη σορό της 89χρονης μητέρας του, Σίλβια Φίλιπς σε έναν μεγάλο καταψύκτη που είχε τοποθετήσει στο σαλόνι του σπιτιού τους στην παραθαλάσσια πόλη Πορθκόλ της Νότιας Ουαλίας. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, αγόρασε τον καταψύκτη δύο ημέρες μετά τον θάνατό της και συνήθιζε να τοποθετεί λουλούδια επάνω του, ενώ συνέχιζε να της μιλά σαν να ήταν ζωντανή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι γιατροί που παρακολουθούσαν την 89χρονη είχαν χάσει κάθε επικοινωνία μαζί της. Όταν οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι, ο 60χρονος ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του βρισκόταν στο Λονδίνο για να επισκεφθεί συγγενείς. Ωστόσο, οι απαντήσεις του κρίθηκαν αντιφατικές και οι αστυνομικοί ερεύνησαν την κατοικία, εντοπίζοντας τη σορό μέσα στον καταψύκτη, ο οποίος ήταν σκεπασμένος με κουβέρτα. Δίπλα βρέθηκαν λουλούδια και μια κάρτα γενεθλίων με την αφιέρωση: «Στη μαμά, από τον Κρίστοφερ και την Τίνα», το όνομα του οικογενειακού τους σκύλου.

{https://x.com/SkyNews/status/2084242275467452482}

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος είχε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της μητέρας του, συνέχιζε να εισπράττει τις συντάξεις και τα επιδόματά της, ενώ προχωρούσε και σε αναλήψεις από τις αποταμιεύσεις της.

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«Δεν ήθελα να την αφήσω να φύγει»

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και τεσσάρων μηνών, αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για παρεμπόδιση νόμιμης ταφής και για δύο περιπτώσεις απάτης.

Η δικαστής επισήμανε ότι ο 60χρονος παραπλανούσε συστηματικά γιατρούς και άλλες υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του δεν επιθυμούσε να παραστεί σε ιατρικά ραντεβού ή εξετάσεις, γεγονός που επέτρεψε να συνεχιστεί η καταβολή των παροχών.

Συνολικά εισέπραξε παράνομα 78.190,92 λίρες, ποσό που περιλάμβανε κρατική σύνταξη, οικονομικές ενισχύσεις, επιδόματα θέρμανσης, στεγαστικό επίδομα και άλλες κοινωνικές παροχές που θα είχαν διακοπεί εάν είχε δηλωθεί ο θάνατός της.

Η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος ήταν ιδιαίτερα δεμένος με τη μητέρα του, την οποία φρόντιζε επί σειρά ετών, ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας μετά τον θάνατό της.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς, δεν μπορούσε να αποδεχθεί την απώλειά της. «Δεν ήθελα να την αφήσω να φύγει», φέρεται να είπε, εξηγώντας ότι συνέχιζε να κάθεται δίπλα στον καταψύκτη και να της μιλά για τις αγαπημένες τους τηλεοπτικές εκπομπές και τις ιπποδρομίες, όπως έκαναν όσο εκείνη ήταν στη ζωή.