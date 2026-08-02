Περισσότεροι από 220 επιβάτες και μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 41 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιβατηγό πλοίο στα ανοιχτά της Ινδονησίας, προκαλώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νησί Μαντούρα.

Το πλοίο Mutiara Sentosa 2, που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας προς το Μακασάρ της Νότιας Σουλαουέζι, μετέφερε συνολικά 271 άτομα, εκ των οποίων 232 επιβάτες και 39 μέλη πληρώματος, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά τις πρωινές ώρες της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις ινδονησιακές αρχές, ο πλοίαρχος ενημέρωσε αρχικά τις υπηρεσίες διάσωσης για την πυρκαγιά, ωστόσο λίγο αργότερα χάθηκε κάθε επικοινωνία με το πλοίο. Όταν οι διασώστες έφτασαν στην περιοχή, το φέρι είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ δεκάδες επιβάτες είχαν πέσει στη θάλασσα προσπαθώντας να σωθούν.

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Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού, ρυμουλκών, εμπορικών πλοίων και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού της Ινδονησίας. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 225 άνθρωποι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των 41 αγνοουμένων.

{https://x.com/WeatherMonitors/status/2083849399533437421}

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.